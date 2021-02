Κοινωνία

Αθώα η μάνα για το βίντεο με “πονηρό” παιχνίδι των ανήλικων παιδιών της

Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για παιδική πορνογραφία, το “προκλητικό βίντεο” στα social media και η καταγγελία από μέλος της οικογένειας της.

Να μην γίνει κατηγορία εις βάρος μιας 31χρονης μητέρας, κατοίκου Ψίνθου, για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων υπό τη μορφή της παραγωγής και δημοσίευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος, όπου το υλικό της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 12° έτος της ηλικίας του, που φέρεται για τελέσθηκε την 20η Αυγούστου 2020, αποφάσισε με βούλευμα που εξέδωσε, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Απαλλακτική είναι εξάλλου και η πρόταση της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Θυμίζουμε ότι την 20ή Αυγούστου 2020 το απόγευμα καταγγέλθηκε από τον 46χρονο αδελφό της κατηγορούμενης ότι την 14.00 ώρα της ίδιας ημέρας είχε μεταφορτώσει (ανεβάσει) στον προσωπικό της λογαριασμό στο «INSTAGRAM», βίντεο, όπου απεικονιζόταν η μικρότερη από τις δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 6 και 7 ετών, να είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι και έτερο άτομο να της κατεβάζει το εσώρουχο και να εκθέτει τα γεννητικά της όργανα.

Εν συνεχεία, όπως υποστήριξε, την κάλεσε τηλεφωνικά για να την ψέξει κι εκείνη, του αποκρίθηκε με αστειευόμενο ύφος «σιγά το πράγμα, τρία άτομα το έχουν δει μόνο».

Στο τηλεφώνημα παρενέβη τότε ο σύντροφος της κατηγορουμένης, ο οποίος, όπως ισχυρίστηκε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Στην απολογία της κατηγορούμενης, αναφέρεται ότι στο δωμάτιο που έλαβε χώρα το περιστατικό βρισκόταν και η επτάχρονη εξαδέρφη των κοριτσιών.

Ο μάρτυρας προσκόμισε στους αστυνομικούς, φωτογραφίες από τον λογαριασμό της κατηγορούμενης στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες φαίνεται το σώμα ενός ανήλικου (πιθανόν) κοριτσιού και χέρια έτερων ατόμων να κατεβάζουν το εσώρουχό του.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και εις βάρος του συντρόφου της για εξύβριση και απειλή.

Η κατηγορούμενη έχει υποστηρίξει ότι ενώ μαγείρευε στην κουζίνα της οικίας της και τα δύο της κορίτσια ηλικίας 6 και 7 ετών έπαιζαν με την εξαδέλφη τους στον όροφο μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, η μεγάλη της κόρη την ενημέρωσε ξαφνικά έντρομη ότι η εξαδέλφη τους κατά λάθος ανέβασε από το κινητό της στο facebook ένα βίντεο το οποίο είχαν τραβήξει, παίζοντας.

Πήρε το κινητό της και έσβησε αμέσως το βίντεο και από το facebook και από την συσκευή.

Το βίντεο μέχρι εκείνη την ώρα είχαν προλάβει να το δούν οι κόρες του αδελφού της και μια πρώην συμμαθήτρια της στο Λύκειο.

Τους ισχυρισμούς της επιβεβαίωσαν και τα ανήλικα παιδιά στο πλαίσιο της κυρίας ανάκρισης.

Το δικαστικό συμβούλιο αφού μελέτησε την δικογραφία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 31χρονη βρισκόταν στην οικία της μαζί με τις ανήλικες θυγατέρες της καθώς και την ανήλικη ανιψιά της, ηλικίας 7 ετών.

Τα ανήλικα κορίτσια βρίσκονταν στον επάνω όροφο της οικίας μόνα τους έχοντας στην κατοχή τους το κινητό τηλέφωνο της κατηγορουμένης χωρίς την επίβλεψη ή παρουσία ενηλίκου προσώπου.

Η μια ανήλικη αφαίρεσε τα ενδύματά της και τότε τα ανήλικα κορίτσια την φωτογράφισαν ενώ άλλη ανήλικη κατέβασε το εσώρουχο της συγγενούς της και επιχείρησε να αγγίξει τα γεννητικά της όργανα πλην όμως δεν της το επέτρεψε.

Στη συνέχεια, δύο ανήλικες ανέβασαν εκ παραδρομής στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, στον προσωπικό λογαριασμό της κατηγορουμένης ο οποίος είχε μείνει ενεργός, τις γυμνές φωτογραφίες.

Ευθύς αμέσως ενημέρωσαν την κατηγορουμένη, η οποία έσβησε τις φωτογραφίες, ωστόσο, ήδη είχαν δημοσιευτεί στην ανωτέρω σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, από όπου και τις επισκόπησε ο αδελφός της ο οποίος άμεσα μετέβη στο AT Αρχαγγέλου, υποβάλλοντας σχετική μήνυση.

Μάλιστα μετά την ανωτέρω ενέργεια των ανηλίκων κοριτσιών, όπως τα ίδια αναφέρουν στην κατάθεσή τους, η μητέρα τους, πέραν του ό,τι έσβησε άμεσα τις φωτογραφίες, τους έβαλε τιμωρία και έκτοτε οι γονείς τους δεν τους επιτρέπουν να έχουν στην κατοχή τους οποιαδήποτε στιγμή κινητό τηλέφωνο.

Από τα ανωτέρω δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος της, αφού δεν προκύπτει οποιαδήποτε συμμετοχή της στις ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις.

Η ίδια δεν είχε καμία γνώση των όσων γίνονταν στον επάνω όροφο της οικίας της, καθώς εκείνη μαγείρευε και είχε αφήσει μόνα τα τρία παιδιά να απασχολούνται με το κινητό της τηλέφωνο παίζοντας παιχνίδια σε αυτό, χωρίς να γνωρίζει ότι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

