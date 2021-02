Πολιτική

Μακρή: Εξετάζεται η παράταση της σχολικής χρονιάς

Τι είπε για την επαναλειτουργία των σχολείων και τις διακοπές του Πάσχα. Τι θα γίνει με τις Πανελλήνιες.

Το υπουργείο Παιδείας εξετάζει την παράταση της σχολικής χρονιάς σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

«Έχει πέσει στο τραπέζι το σενάριο για παράταση της σχολικής χρονιάς. Εξετάζεται» ανέφερε, λέγοντας ότι θα είναι λιγότερη από ένα μήνα. «Και αν γίνει δεν θα γίνει γιατί δεν έχει καλυφθεί η ύλη, αλλά γιατί πρέπει τα παιδιά για κοινωνικούς και ψυχολογικούς λόγους, να ξανά έρθουν στα σχολεία» πρόσθεσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο ότι δεν εξετάζεται η περικοπή των διακοπών του Πάσχα.

Σε ότι αφορά στην επαναλειτουργία των σχολείων, υποστήριξε ότι «κάθε εβδομάδα συζητείται από τους ειδικούς το θέμα της επαναλειτουργίας των σχολείων. Όταν έχουμε την εισήγησή τους θα πάρουμε την πολιτική απόφαση. Θέλουμε τα σχολεία να λειτουργήσουν δια ζώσης όταν οι ειδικοί ανάψουν το πράσινο φως».

Φροντιστήρια

Ακόμα, μίλησε, για το γεγονός ότι τα φροντιστήρια παραμένουν κλειστά, κάτι που όπως είπε δεν οφείλεται στο υπουργείο.

«Δεν το έχουμε ξεχάσει το άνοιγμα των φροντιστηρίων. Απλώς οι ειδικοί θεωρούν ότι επειδή εκεί δεν είναι μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, δεν μπορούμε για λόγους συγχρωτισμού και μετάδοσης ασθένειας, να επιτρέψουμε το άνοιγμα. Δεν είναι αυθαίρετη απόφαση του υπουργείου. Είναι απόφαση που επιβάλλεται, υποδεικνύεται και συμβαδίζει με τις οδηγίες των ειδικών» εξήγησε.

Αξιολόγηση

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και στις αντιδράσεις τους για το ζήτημα.

«Αξιολόγηση περιλαμβανόταν και στο νόμο Γαβρόγλου. Δυστυχώς είμαστε η μία από τις δύο ευρωπαϊκές χώρες που δεν υπάρχει αξιολόγηση. Όταν κοινή παραδοχή είναι ότι πρέπει να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικές μονάδες, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και η συνδικαλιστική ηγεσία των εκπαιδευτικών θα βρουν τον τρόπο που θα γίνει».

Πανελλήνιες

Σχετικά με τις Πανελλήνιες, ανέφερε, ότι στόχος είναι να γίνουν στην ώρα τους, ενώ υπενθύμισε ότι από τον Ιανουάριο μειώθηκε κατά 30% η ύλη.

Τέλος, δήλωσε ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο, στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων που θα εισαχθεί σε πολλά σχολεία θα περιλαμβάνεται και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.