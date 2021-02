Πολιτική

Μπακογιάννης: προνόμιο του Κουφοντίνα ότι κρατά την ζωή του “στα χέρια του”

Τι απαντά ο γιός του δολοφονημένου από τον εκτελεστή της “17Ν”, Παύλου Μπακογιάννη, σε όσους ζητούν παρέμβαση της Πολιτείας.

«Υπάρχει ένα ρεύμα στην ελληνική κοινωνία για καταπολέμηση του μίσους και της τρομοκρατίας, οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλους δεν μπορεί η Δημοκρατία να υποκύπτει σε εκβιασμούς κατά συρροή δολοφόνων, επαγγελματιών δολοφόνων», δήλωσε στον ΣΚΑΙ 100,3 ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Η καταπολέμηση της βίας του μίσους και της τρομοκρατίας πρέπει να μας ενώνει όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς. Γιατί δεν απευθύνουν την έκκληση στον ίδιο και την απευθύνουν στην Πολιτεία».

Όπως επεσήμανε, «παρακολουθώ διάφορους οι οποίοι ζητάνε από την ελληνική Πολιτεία να κάνει κάτι; Μα γιατί δεν απευθύνουν την έκκληση τους στον ίδιο; Στο κάτω - κάτω η ζωή του είναι στα χέρια του, που θα μου επιτρέψετε να σας πω είναι ένα προνόμιο, ένα δικαίωμα, το οποίο αφαιρέσει από άλλους 11 ανθρώπους δολοφονώντας τους, εν ψυχρώ και πισώπλατα».

