Κόσμος

Βρετανία: ομαδική μήνυση από αθλήτριες για κακοποίηση (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι περιγραφές τους για όσα αναφέρουν ότι βίωσαν, κάποιες ακόμη και σε ηλικία 6 ετών!

Του Ισαάκ Τριανταφυλλίδη

Σωματική βία, κακοποίηση, εκτεταμένο bullying, εκφοβιστική συμπεριφορά. Οι καταγγελίες Bρετανίδων αθλητριών για τον εφιάλτη που βίωσαν στα χέρια των προπονητών τους, συγκλονίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο και σοκάρουν την κοινή γνώμη.

Όπως λέει μια από τις καταγγέλλουσες, «αν έπεφτες και τραυματιζόσουν στη διάρκεια της προπόνησης και το έλεγες στους προπονητές σου, θύμωναν μαζί σου και κάποιες φορές πετούσαν με βία πάγο προς το μέρος μας. Αυτό οδήγησε πολλές από εμάς τις γυμνάστριες να προπονούμαστε τραυματισμένες, γιατί φοβόμασταν να μιλήσουμε».

Συνολικά 17 πρώην αθλήτριες, κάποιες εκ των οποίων έφεραν Ολυμπιακά Μετάλλια για την Βρετανία, κατέθεσαν μηνήσεις κατά της Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Οι ενάγουσες είναι ηλικίας μεταξύ 15 και 43 ετών και φέρεται να κακοποιήθηκαν ενώ ήταν μεταξύ 6 και 23 ετών.

Όπως λέει η Έιμι Τίνκλερ, «θα επέστρεφα το μετάλλιο σε αντάλλαγμα να μην έχω περάσει όσα βίωσα, είναι πολύ θλιβερό».

Δεκάδες άλλες γυμνάστριες αποκαλύπτουν περιστατικά σωματικής και λεκτικής βίας που άσκησαν στελέχη της ομοσπονδίας, προκαλώντας στις αθλήτριες σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σε θέση άμυνας η διεύθυνση της Ομοσπονδίας ανακοίνωσέ πως ξεκίνησε έρευνες για να εξετάσεις τις καταγγελίες.

Το ποτάμι των αποκαλύψεων που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι πλέον μετατρέπεται σε τσουνάμι. Βαριά ρίχνουν την σκιά πάνω από το Λονδίνο, τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί πως η Ομοσπονδία έδινε προτεραιότητα στην άνοδο των αθλητριών στο βάθρο και στα μετάλλια, έναντι της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.