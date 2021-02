Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Κορυφαίο γεγονός της Επανάστασης η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Στον εορτασμό για την 199η επέτειο της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων παρέστη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης και της πολιτικής συγκρότησης του Έθνους μας χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, υπογραμμίζοντας ότι «το Σύνταγμα της Επιδαύρου, δημοκρατικό και φιλελεύθερο, δεν εκφράζει μόνο τον αγώνα για την ανεξαρτησία, αλλά και το αίτημα για πολιτική ελευθερία» και προσθέτοντας ότι «στις νεωτερικές του αρχές, όπως η αντιπροσώπευση, η διάκριση των εξουσιών και τα δικαιώματα, θεμελιώθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος».

Από τη Νέα Επίδαυρο, όπου παρέστη στον εορτασμό για την 199η επέτειο της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε ένα κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης και της πολιτικής συγκρότησης του Έθνους μας. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου συνέταξε και ψήφισε, τον Ιανουάριο του 1822, τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και το “Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος”, που αποτελεί το πρώτο Σύνταγμα της χώρας μας».

Επισήμανε παράλληλα ότι «η Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου αποτελεί μια σπουδαία παρακαταθήκη για όλους μας. Μας θυμίζει αυτά που μας συνέχουν και μας ενώνουν» και σημείωσε: «Επιστρέφοντας, με αφορμή τα 200 χρόνια από τον ελληνική Επανάσταση, στους γενέθλιους τόπους της σύγχρονης ιστορίας μας, αναδεικνύουμε τις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνικής και πολιτικής μας συμβίωσης».

Η κυρία Σακελλαροπούλου παρακολούθησε την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι στην Αναθηματική στήλη στην πλατεία της Α' Εθνοσυνέλευσης. Ξεναγήθηκε επίσης στο Μουσείο της Α΄ Εθνοσυνέλευσης που έχει δημιουργηθεί από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, ενώ συναντήθηκε και με τις τοπικές αρχές.