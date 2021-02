Κοινωνία

Τσαντάκιας σε... νεκροταφείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επιτήδειος κλέφτης συνελήφθη από την αστυνομία.

Στη σύλληψη ενός 39χρονου άντρα προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης διότι έκλεψε την τσάντα 59χρονης στα κοιμητήρια Ευόσμου.

Η τσάντα περιείχε χρηματικό ποσό, κάρτες τραπεζών και προσωπικό έγγραφο.

Ο δράστης λίγη ώρα αφότου έκλεψε την τσάντα, έπεσε στα χέρια της αστυνομίας.