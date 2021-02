Πολιτική

Παραιτήθηκε ο Χρήστος Ταραντίλης

Τι αναφέρει για τους λόγους της παραίτησης του απο την θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Αποδεκτή έγινε απο τον Κυριάκο Μητσοτάκη η παραίτηση του Χρήστου Ταραντίλη απο την θέση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, την οποία είχε αναλάβει στις 4 Ιανουαρίου

Ο κ. Ταραντίλης επικαλείται, σε επιστολή του που δόθηκε στην δημοσιότητα απο την Κυβέρνηση, οικογενειακούς λόγους που δεν του επιτρέπουν, όπως αναφέρει, να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του, αναφέροντας ότι θα παραμείνει απλός βουλευτής.

Όπως έγινε γνωστό απο το Μαξίμου, χρέη Κυβερνητικού Εκπροσώπου θα εκπληρώνει η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

Η Επιστολή του Χρήστου Ταραντίλη προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη

"Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για τη μεγάλη τιμή να με ορίσετε Υφυπουργό και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Οικογενειακοί λόγοι που προέκυψαν έκτοτε δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να ασκώ αυτά τα καθήκοντα.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από τα βουλευτικά έδρανα θα συνεχίσω να είμαι στην πρώτη γραμμή της προσπάθειάς μας για μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν τη χώρα, τιμώντας πάντοτε την εμπιστοσύνη που μου δείξατε.

Με τιμή,

Χρήστος Ταραντίλης"

ΣΥΡΙΖΑ: ο Ταραντίλης έκανε την αρχή, καιρός να ακολουθήσει και η Μενδώνη

Αναλυτικά το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.



"Αντί να παραιτηθεί η κ. Μενδώνη, που έχει γαντζωθεί στη καρέκλα της τη στιγμή που έχουν ξεσηκωθεί εναντίον της όλοι οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, αγανακτισμένοι από τη συγκάλυψη του κατηγορουμένου για παιδεραστία κ. Λιγνάδη, παραιτείται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν πρόκειται για τη χαμένη ευθιξία του κ. Μητσοτάκη και της κ. Μενδώνη, του αξίζουν συγχαρητήρια.



Αν, όμως, πρόκειται για τις εσωτερικές ίντριγκες της κυβέρνησης και για το ποιος άδειασε ποιον προκειμένου να καλύψουν τον Λιγνάδη, δεν αφορά κανέναν. Σε κάθε περίπτωση, οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη για το σκάνδαλο Λιγνάδη - Μενδώνη δεν θα ξεχαστούν.



Και μιας και ο κ. Ταραντίλης έκανε την αρχή, καιρός είναι η κ. Μενδώνη να ακολουθήσει. Το απαιτεί η κοινή λογική."

Ελληνική Λύση: "Ελπίζουμε ο επόμενος κυβερνητικός εκπρόσωπος να μην ανακοινώσει την προσωπική του παραίτηση, αλλά την παραίτηση σύσσωμης της επικίνδυνης για την χώρα κυβέρνησης".

Ταραντίλης: Η παραίτησή μου δεν οφείλεται σε πολιτικούς λόγους - Μένω πιστός στις αρχές της ΝΔ και στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης ο Χρήστος Ταραντίλης έγραψε στη σελίδα του στο FB:

"Διαπιστώνοντας, δυστυχώς, ότι η αντιπολίτευση επιμένει να ερμηνεύει αυθαίρετα την ανακοίνωσή μου, επιχειρώντας να την εκμεταλλευτεί πολιτικά, επανέρχομαι για δεύτερη φορά -ελπίζω και τελευταία: Η παραίτησή μου δεν οφείλεται σε πολιτικούς λόγους. Μένω πιστός στις αρχές της Ν.Δ. και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζοντας, άλλωστε, να υπηρετώ την παράταξη και τον Πρόεδρο ως Βουλευτής Επικρατείας και να εργάζομαι για το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα. Και επαναλαμβάνω κατηγορηματικά ότι θέλησα να παραιτηθώ από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου αποκλειστικά για οικογενειακούς λόγους. Παρακαλώ όλους να σεβαστούν τους λόγους αυτούς. Είναι καλό κάποτε όλοι να αντιληφθούμε ότι η πολιτική δράση εξελίσσεται ταυτόχρονα και παράλληλα με την οικογενειακή μας ζωή. Και συχνά, οι δυσκολίες στο ένα πεδίο επηρεάζουν δυσμενώς το άλλο. Η διαχείριση τέτοιων ευαίσθητων ζητημάτων εναπόκειται στις επιλογές κάθε ατόμου, οι οποίες όμως οφείλουν να γίνονται σεβαστές απ’ τους υπολοίπους. Γιατί, διαφορετικά, η πολιτική μετατρέπεται σε ισοπεδωτικό εισβολέα στον ιδιωτικό χώρο κάθε πολίτη. Και αυτό δεν συνάδει με τον πολιτικό πολιτισμό που έχουμε χρέος να οικοδομούμε ημέρα με την ημέρα".