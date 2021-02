Κοινωνία

Πάρνηθα: πολύωρη επιχείρηση για την ανάσυρση του ορειβάτη

Με ελικόπτερο επετεύχθη η ανάσυρση του άνδρα που έπεσε το Σάββατο σε φαράγγι της Πάρνηθας.

(εικόνα αρχείου)

Με Super Puma έγινε η ανάσυρση της σορού του άνδρα που είχε πέσει από χθες στο φαράγγι της Γκούρας το Σάββατο.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε στις 7 περίπου το πρωί της Κυριακής ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 16:00.

Η σορός μεταφέρθηκε στην Ελευσίνα.

Ο 42χρονος ήταν μέλος ομάδας που είχε πάει στο φαράγγι της Γκούρας για canyoning (κατάβαση σε φαράγγι με νερό). Αυτόν τον καιρό το φαράγγι της Γκούρας έχει πολύ νερό λόγω του χιονιού αλλά και των πηγών.

Όπως είπε ο αρχηγός της ομάδας δεν μπορεί να καταλάβει τι έγινε και πως έπεσε στο κενό ο 42χρονος, αλλά μόλις συνέβη το γεγονός ειδοποίησαν αμέσως μέσω του 112, λόγω του ότι δεν έχουν σήμα τα κινητά στην περιοχή και στήθηκε άμεσα η επιχείρηση διάσωσης.