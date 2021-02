Κοινωνία

Lockdown: Έπαιζαν “φρουτάκια” και “ρουλέτα” σε χαρτοπαικτική λέσχη

Χειροπέδες και πρόστιμα στον υπεύθυνο του καταστήματος και στους θαμώνες.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 26/2 στην Κυψέλη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, 18 άτομα εντός καταστήματος όπου διεξάγονταν απαγορευμένα τυχερά παίγνια.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ρύθμισης της αγοράς παιγνίων και παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, ενώ σε βάρος του υπεύθυνου του καταστήματος και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατά την διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου στο κατάστημα, βρέθηκαν :

17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με λογισμικό διεξαγωγής του τυχερού παιχνιδιού "φρουτάκια"

4 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με λογισμικό διεξαγωγής του τυχερού παιχνιδιού "ρουλέτα"

5 παιγνιομηχανήματα με λογισμικό διεξαγωγής του τυχερού παιχνιδιού "φρουτάκια"

ηλεκτρονικός υπολογιστής "server"

Επιπλέον τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, ήταν εγκατεστημένες 5 κάμερες επιτήρησης χώρων, η εικόνα των οποίων μεταδίδονταν σε οθόνη έτερου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Κατασχέθηκαν 23 σκληροί δίσκοι των υπολογιστών και (5) κάμερες επιτήρησης χώρων.

Επιπρόσθετα, σε όλους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παραβίαση των μέτρων διασποράς του κορονοϊού.