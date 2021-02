Υγεία - Περιβάλλον

Corriere della Sera: covid –free το Καστελλόριζο

Το άρθρο της ιταλικής εφημερίδας που με αφορμή το Καστελλόριζο αναφέρεται στο πρόγραμμα εμβολιασμού στη χώρα μας.

Σε άρθρο της με τίτλο «Ελλάδα, το Καστελλόριζο είναι covid -free. Όλοι οι κάτοικοι εμβολιάσθηκαν», η εφημερίδα Corriere della Sera κάνει αναφορά στην στρατηγική εμβολιασμού της χώρας μας. «Είναι η στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης για να προστατέψει μικρές και απομακρυσμένες περιοχές και για να δώσει νέα ώθηση στον τουρισμό, ενόψει του καλοκαιριού», γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου.

Προσθέτει, δε, ότι όπως έγινε γνωστό από τον ιστότοπο Kastellorizo.com «για τους κατοίκους του νησιού, ο Φλεβάρης ήταν ιστορικός μήνας» διότι «την περασμένη Κυριακή, 21 του μηνός ήταν από τις πρώτες περιοχές της Ελλάδας όπου χορηγήθηκε η δεύτερη δόση του εμβολίου Pfizer» και αυτό σημαίνει ότι «όλοι οι κάτοικοι του Καστελλόριζου είναι εμβολιασμένοι κατά του covid 19».

Η Corriere υπογραμμίζει ότι «πρόκειται για συγκεκριμένη επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης, αφού τα ακριτικά νησιά επελέγησαν ως κύρια σημεία για τον πρώτο και τον δεύτερο εμβολιασμό». Στο άρθρο τονίζεται, επίσης, ότι «ενόψει της ανάκαμψης του τουρισμού, το να προσφέρει, κανείς, περιοχές "Covid free" αποτελεί μια εξαιρετική προστιθέμενη αξία, η οποία φέρνει πλούτο και παραγωγική ώθηση».

Η εφημερίδα πληροφορεί, τέλος, τους ιταλούς αναγνώστες ότι «στην Μεγάλη Βρετανία, η ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ότι μετά από τις 17 Μαΐου μπορεί να ξαναρχίσουν τα ταξίδια, προκάλεσε έκρηξη των κρατήσεων, με αύξηση του 630% και κύριους προορισμούς, την Ελλάδα και την Ισπανία».