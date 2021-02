Τοπικά Νέα

Γάμος με... βρισιές σε κλειδωμένη εκκλησία (βίντεο)

"Παρατράγουδα"σε γάμο, λόγω lockdown. Τι δήλωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας.

Κάθε άλλο παρά σε γάμο παρέπεμπαν όσα συνέβησαν στη Φθιώτιδα. Γαμπρός και νύφη προσπαθούσαν να πιστέψουν αυτά που έβλεπαν και άκουγαν…

Με αφορμή τα γαμήλια... "παρατράγουδα", λόγω lockdown, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, Συμεών, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, το πρωί του Σαββάτου. Όπως τόνισε σε σχετική ερώτηση για το αν υπήρξε συνωστισμός σε γάμο της 21 Φεβρουαρίου στην περιοχή της Μαλεσίνας, οι ιερείς τήρησαν τα απαραίτητα μέτρα στον Ι.Ν Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης και μάλιστα είχαν ενημερώσει όταν κλείστηκε το μυστήριο πόσοι θα μπορούσαν να είναι.

Επίσης, σημείωσε, πως όταν συμπληρώθηκε ο αριθμός των 30, βάσει του συνολικού εμβαδού της εκκλησίας και έχοντας υπόψιν το Υγειονομικό Πρωτόκολλο, οι ιερείς κλείδωσαν την εκκλησία και οι υπόλοιποι, (περίπου 200 άτομα όπως τόνισε), έμειναν απ’ έξω. Κάποιoι, όπως ανέφερε έβριζαν.

Επίσης αναφέρθηκε και σε περιστατικά κηδειών που έχουν γίνει στην περιοχή όπου παρουσιάστηκε συγχρωτισμός σημειώνοντας ότι μπροστά στον πόνο, είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση στις εξόδιους ακολουθίες, παρά τις συνεχείς αναφορές τόσο της Μητρόπολης, όσο και των Κληρικών αλλά και του ίδιου για την συνεχή αναφορά και υποδείξεις περί τήρησης των μέτρων από τους πιστούς.

ΠΗΓΗ: lamianow.gr