Η κλήση για πυροβολισμούς οδήγησε σε…κορονοπάρτι (βίντεο)

Πανικός επικράτησε στο σημείο, όπου λειτουργούσε παράνομα το μπαρ, με δεκάδες κόσμου μέσα.

Κορονοπάρτι ανακάλυψαν οι βελγικές Αρχές μετά από κλήση που δέχθηκαν για καβγά και πυροβολισμούς, στο Σαρλερουά.

Συνολικά 29 άτομα βρίσκονταν μέσα στο χώρο μπαρ –σίσα, σύμφωνα με τον Εισαγγελέα.

Αρχικά οι αστυνομικοί επενέβησαν σε καβγά μεταξύ δύο ατόμων, τα οποία τραυματίστηκαν ελαφρά στα πόδια. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο σημείο γινόταν παράνομο πάρτι.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν επί τόπου διαπίστωσαν ύποπτη κινητικότητα και στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν από το χώρο οι θαμώνες.

Οι Αρχές επέβαλλαν πρόστιμα στους συμμετέχοντες στο πάρτι, ενώ ο διοργανωτής και ιδιοκτήτης του μπαρ, κατάφερε να διαφύγει μέσα στον πανικό που δημιουργήθηκε.

Λίγο αργότερα ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Το μπαρ ήταν κλειστό λόγω οικονομικών παραβάσεων. Τα δύο άτομα που καβγάδιζαν διέφυγαν της σύλληψης.