Κοινωνία

Χειροπέδες σε “βαποράκια” ναρκωτικών στον Πειραιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών. Που έκρυβαν τα ναρκωτικά.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 26/2 στον Πειραιά και στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις (3) αλλοδαποί (δύο άνδρες και γυναίκα) για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των τριών στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης, ακατέργαστης κάνναβης και φαρμακευτικών δισκίων στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών και του Πειραιά, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι αλλοδαποί κατελήφθησαν να κατέχουν με σκοπό τη διακίνηση σε τρίτους σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, οικία και αποθήκη οι κάτωθι ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

-1.140- γραμμ. κοκαΐνης,

-4.030- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-188- ναρκωτικά χάπια,

το χρηματικό ποσό των -1.005- ευρώ,

-10- κινητά τηλέφωνα,

-3- ζυγαριές ακριβείας,

μαχαίρι τύπου πεταλούδα,

ξύλινο σφυρί,

ηλεκτρικό αναδευτήρα,

-2- πλαστά δελτία ταυτότητας και πλαστό δίπλωμα οδήγησης

πλήθος νάιλον συσκευασιών για επιμερισμό ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.