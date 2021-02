Κόσμος

Φτιάχνει οχήματα για ΑμεΑ από σκουπίδια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαρός εκμεταλλεύεται τα άχρηστα αντικείμενα, μετατρέποντάς τα σε χρήσιμα για άτομα που έχουν ανάγκη.

Μικρά «θαύματα» για τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα κάνει ένας άνδρας από τη Γάζα, συλλέγοντας αντικείμενα από τα σκουπίδια τοπικής αγοράς.

Ο «μάστορας» μαζεύει άχρηστα υλικά και τα κάνει μικρές ηλεκτρικές συσκευές, κατάλληλες για στήριξη στην κίνηση ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες και γενικότερα προβλήματα στην κίνηση.

Τα δημιουργήματά του πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές κι ο ίδιος είναι ευχαριστημένος από την επιτυχία που έχουν.

Μάλιστα, σχεδιάζει και ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ως εναλλακτική λύση για την ίδια ομάδα ατόμων, που έχει την επιλογή μόνο πολύ ακριβών οχημάτων.

Υπογραμμίζει, μάλιστα το κενό που υπάρχει στις τιμές μεταξύ ηλεκτρικών οχημάτων και εμπορικών, αφού τα ντόπια κάνουν 300 με 400 δολάρια και τα εμπορικά 2500 με 2700 δολάρια. Σύμφωνα μάλιστα, με τον ίδιο, οι διαφορές είναι στην εμφάνιση, ενώ η απόδοση και η ποιότητα η ίδια.