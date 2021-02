Αθλητικά

“Σκαρφάλωσε” στη δεύτερη θέση ο Άρης

Καταιγιστικοί οι Θεσσαλονικείς κόντρα στον Ατρόμητο

O Άρης, έβαλε τρία γκολ στον Ατρόμητο (3-0), ανέβηκε μόνος στη 2η θέση και πάει με ιδανική ψυχολογία στη ρεβάνς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό

Οι «κιρινόμαυροι» ευτύχησαν να προηγηθούν στο 22' με έναν «κεραυνό» του Κρίστιαν Γκάνεα, από τον οποίο η μπάλα κατέληξε στο «Γ» της εστίας του ακινητοποιημένου Θεοδωράκη.

Στη συνέχεις, όμως, έχασαν την κυριαρχία τους, η επιθετική τους γραμμή (Μπερτόγλιο και Μήτρογλου) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά αποκομμένη από την υπόλοιπη ομάδα, τόσο στην κατοχή μπάλας όσο και στη φάση άμυνας, ενώ και ο σπουδαίος παράγοντας στο παιχνίδι των «κιτρινόμαυρων», Μπρούνο Γκάμα, ήταν απρόσεκτος και επιρρεπής σε λάθη. Αν κάποιος ξεχώριζε, αυτός ήταν ο Μπρούνο.

Από την άλλη, ο Ατρόμητος πήρε προοδευτικά τη μπάλα στα πόδια του, όμως εμφάνισε σπουδαία δυσκολία στο να μπει στην περιοχή του Άρη και να βρει πάσες ή σέντρες εντός αυτής, με τον Κουέστα να μην ενοχλείται καθόλου στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα παρέμεινε ίδια, με τον Ατρόμητο να προσπαθεί δίχως απειλή να κυκλοφορήσει και τον Άρη να ψάχνει κόντρα στην έλλειψη ρυθμού μια ορθολογική ανάπτυξη που θα του έδινε το δεύτερο γκολ.

Ο Μάντζιος αντιλήφθηκε ότι για να κάνει ταχύτερη την ομάδα του έπρεπε να αποσύρει Μήτρογλου και Μπερτόγλιο και, ένα λεπτό μετά, στην τρίτη φορά που πατούσε περιοχή και έπαιρνε κεφαλιά, ο Σάσα σκόραρε το 2-0 μετά από πολύ όμορφη σέντρα του Γκάνεα.

Οι αλλαγές αναζωογόνησαν την επιθετική γραμμή του Άρη, Μάνος και Σίλβα είχαν πολλή όρεξη και «έκρηξη» και συνδυάστηκαν για ένα ακόμη, το τρίτο γκολ των «κιτρινόμαυρων» στο 80ό λεπτό. Ο Σίλβα έκλεψε και έδωσε στον Μάνο και ο τελευταίος του ετοίμασε το γκολ, πασάροντας του για ένα εύκολο πλασέ.

Με τη νίκη αυτή, ο Άρης σκαρφάλωσε και πάλι στη δεύτερη θέση, την οποία κατέλαβε χωρίς συγκατοίκους, έχοντας ιδανικό ηθικό ενόψει του επαναληπτικού με τον Ολυμπιακό και του ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.