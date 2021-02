Παράξενα

Αστυνομικοί με πατίνια για την καταπολέμηση του εγκλήματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εντελώς πρακτικός λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η αστυνομική ομάδα.

Ειδική αστυνομική ομάδα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο λιμάνι στο Καράτσι συνέστησαν οι πακιστανικές Αρχές.

Η ιδιαιτερότητα της μονάδας έγκειται στο ότι οι αστυνομικοί φορούν…πατίνια.

Η πόλη είναι πυκνοκατοικημένη και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές τα αστυνομικά οχήματα να μην μπορούν να μπουν σε στενούς δρόμους.

Οι αστυνομικοί με τα πατίνια είναι ευρέως διαδομένη μέθοδος στην Ευρώπη, ενώ στο Πακιστάν οι ένστολοι αυτοί έχουν ήδη δουλέψει στο πρωτάθλημα κρίκετ, το εθνικό άθλημα της χώρας.

Μετά από ένα μήνα εκπαίδευσης, η νέα ομάδα θα «ξεχυθεί» στους στενούς δρόμους της πόλης, τους πεζόδρομους, τα σημεία με πολύ κόσμο και τα εμπορικά κέντρα.