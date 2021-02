Life

Κώστας Βουτσάς: Μνημόσυνα σε Ελλάδα και... Σιγκαπούρη (εικόνες)

Δύο μνημόσυνα για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού.

Στις 26 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνο από τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού Κώστα Βουτσά και σήμερα Κυριακή τελέστηκαν δύο μνημόσυνα.

Το πρώτο από τη σύζυγό του, Αλίκη Κατσαβού στην εκκλησία του Άγιου Χαράλαμπου στα Ιλίσια. Στο πλευρό της κ. Κατσαβού βρέθηκαν η Ντόρα Δούμα, ο Σπύρος Μπιμπίλας και ο Σπύρος Θεοδόσης.

Η ηθοποιός ανέβασε και σχετική φωτογραφία στα social media αμέσως μετά το μνημόσυνο.

Μνημόσυνο τέλεσε και η κόρη του Κώστα Βουτσά, Θεοδώρα, η οποία ζει μονιμα στην Ολλανδία με τον σύζυγό της και την κόρη τους.

Η Θεοδώρα Βουτσά βρίσκεται αυτό το διάστημα στη Σιγκαπούρη και εκεί θέλησε να τελέσει το μνημόσυνο του πατέρα της, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως.