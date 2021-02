Κοινωνία

Ο Γιώργος Παπαδάκης για την “έκρηξη” κρουσμάτων του κορονοϊού (βίντεο)

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής μιλά για τα κρούσματα του κορονοϊού, την κόπωση του κόσμου και τα «έξυπνα» μέτρα.