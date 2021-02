Αθλητικά

Πήρε το “θρίλερ” στη Λάρισα ο ΠΑΟΚ

Με “υπογραφές” Τολιόπουλου, Μαυροκεφαλίδη η νίκη του Ιωνικού

Νικητής μιας συγκλονιστικής «μάχης» με τη Λάρισα, που κρίθηκε στην παράταση αναδείχτηκε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 88-91 στο κλειστό της Νεάπολης, για την 15η αγωνιστική της Basket League. Το τρίποντο του Μπιτς κράτησε «ζωντανή» την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ως απάντηση στα διαδοχικά τρίποντα του Σμιθ, από πλευράς Λάρισας για το 78-78 στην κανονική διάρκεια. Ο Λοβ ήταν αυτός που «υπέγραψε» τη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.

Πρώτοι σκόρερ του ΠΑΟΚ, όμως αναδείχτηκαν οι Τέρνερ (18π.) και Κάρτερ (17π.). Ο τελευταίος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του «Δικέφαλου». Για τους Θεσσαλούς, ο Τζέρι Σμιθ έμεινε πικραμένος, αφού πέτυχε 27 πόντους, αλλά είδε την ομάδα του να φεύγει ηττημένη. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την 7η νίκη του σε 14 αγώνες, ενώ η Λάρισα υποχώρησε στο 4 - 11.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 43-38, 57-56, 78-78 κ.α., 88-91 (παρ.)

Με «υπογραφές» Τολιόπουλου, Μαυροκεφαλίδη ο Ιωνικός

Ο Βασίλης Τολιόπουλος (16π., 7ασ., 4ρ., 2κλ.) «υπέγραψε» ένα ξέσπασμα του Ιωνικού με 8 διαδοχικούς δικούς του πόντους, για να βάλει ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης (24π., 14ρ.) τις τελευταίες... πινελιές χάρη σε 4 διαδοχικές βολές και οι Πειραιώτες «δραπέτευσαν» με 75-78 από το Ιβανώφειο απέναντι στον Ηρακλή.

Η ομάδα της Νίκαιας βρέθηκε στο -6, 69-63, από τρίποντο του Χάγκινς, με εναπομείναντα χρόνο 3:43΄΄ για το φινάλε μιας συγκλονιστικής «μάχης» της 15ης αγωνιστικής της Basket League. Ο Σμιθ με τρίποντο ήταν πάντως αυτός που έδωσε το έναυσμα για την αντεπίθεση του Ιωνικού, ο Τολιόπουλος πέτυχε δύο σερί τρίποντα αμέσως μετά και 2/2 βολές, με τον Μαυροκεφαλίδη να είναι αλάνθαστος και τις δύο φορές κλήθηκε να εκτελέσει από τη γραμμή των βολών.

Μετά από τέσσερις διαδοχικές εκτός έδρας ήττες ο Ιωνικός... χαμογέλασε φτάνοντας τις 6 νίκες σε 15 αγώνες. Στο ντεμπούτο του Θανάση Σκουρτόπουλου στον πάγκο του Ηρακλή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης συμβιβάστηκε με την 4η διαδοχική ήττα του και πλέον έχει ρεκόρ 5-9.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 34-41, 55-56, 75-78