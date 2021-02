Κοινωνία

Κούρτοβικ: Ψεύδονται όσοι λένε ότι ο Κουφοντίνας επιλέγει την αυτοχειρία

Μέσω ανακοίνωσης απαντά στις ανακοινώσεις κυβερνητικών και μη στελεχών η δικηγόρος του πολυισοβίτη της 17 Νοέμβρη.

Μέσω ανακοίνωσής της η δικηγόρος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Ιωάννα Κούρτοβικ απαντά σε κυβερνητικά και μη στελέχη που όπως αναφέρει «ψεύδονται» λέγοντας ότι επιλέγει την αυτοχειρία.

Η ίδια κάνει λόγο για παραπλάνηση του Πρωθυπουργού από το «non paper» της Νέας Δημοκρατίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του συνηγόρου του Δημήτρη Κουφοντίνα:

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους

Εδώ και δυο ημέρες με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις, κυβερνητικών στελεχών, του ίδιου του πρωθυπουργού, αλλά και «φορέων της κοινωνίας των πολιτών» (εντελώς τυχαία , στην ίδια γραμμή), εγκαλείται ο κρατούμενος Δημήτρης Κουφοντίνας ότι δεν έχει ασκήσει τις νόμιμες διαδικασίες για την μεταφορά του στον Κορυδαλλό και ότι ο ίδιος διαλέγει την αυτοχειρία! Ψεύδονται. Και οφείλουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Αμέσως μετά την μεταγωγή του στον Δομοκό , ο κρατούμενος κατέθεσε στην γραμματεία αίτηση για την μεταγωγή του στον Κορυδαλλό, σύμφωνα με όσα πρόβλεπε ο ν. 4760/20, η οποία όπως μας διαβεβαίωσαν από το κατάστημα διαβιβάστηκε στο Υπουργείο, την 11/1/2021 με αριθμό πρωτοκόλλου 23624.

Η αίτηση αυτή μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Επιπλέον, από τις 28/12/20, ο κρατούμενος έχει ζητήσει να του δοθεί αντίγραφο της απόφασης μεταγωγής, που μέχρι τότε ήξερε ότι ήταν της Γενικής Γραμματέως και όχι του αρμοδίου οργάνου , που είναι η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών (ΚΕΜ).

Με επιστολή της η κα Νικολάου δήλωσε ότι υπήρχαν απόφαση της ΚΕΜ, βάσει της οποίας ο κρατούμενος είχε μεταχθεί στον Κορυδαλλό και εν συνεχεία στο Δομοκό με δική της απόφαση και αρνήθηκε να χορηγήσει αντίγραφα .

Η δήλωση αυτή, σύμφωνα με την οποία, μέσα σε μία ώρα, είχε μεταχθεί στον Κορυδαλλό και συνεχόμενα στον Δομοκό, ήταν αυτή που εξώθησε τον κρατούμενο στην απεργία πείνας.

Αίτημα για τα αντίγραφα των αποφάσεων υποβλήθηκε από εμένα ηλεκτρονικά, ξανά, στις 17/1/21, με ρητή αναφορά στην άσκηση των νόμιμων ένδικων μέσων.

Το ίδιο αίτημα απευθύνθηκε και από τον Συνήγορο του Πολίτη, στις 21/1/21, στην γνωστή του παρέμβαση στην υπόθεση.

Στις 18/2, η Γεν.Γραμματέας μας απέστειλε ακριβές αντίγραφο της δικής της απόφασης, αλλά όχι και των αποφάσεων της ΚΕΜ , που επεκαλείτο, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή οποιαδήποτε διαδικασία κατ’ αυτών.

Η προσβολή στη Δικαιοσύνη μιας απόφασης μεταγωγής της ΚΕΜ προβλέπεται από το άρθρο 9 παρ.4 του Σωφρονιστικού Κώδικα, όταν ο κρατούμενος έχει δύο φορές αρνητική απόφαση στην αίτηση (του) για μεταγωγή (ποιος είπε ότι οι κρατούμενοι δεν ζητούν την μεταφορά τους σε άλλη φυλακή;):

-όχι όταν την μεταγωγή αποφασίζει η ίδια η ΚΕΜ ,αυτεπάγγελτα,

- όχι πολύ περισσότερο όταν την αποφασίζει η Γεν.Γραμματέας αντεγκληματικής πολιτικής ,

- όχι όταν το αρμόδιο Δικαστήριο, είναι το Δικαστήριο του Βόλου που είχε το θάρρος, με παρότρυνση δημόσια του σημερινού πρωθυπουργού να «σταθεί στο ύψος του» και να ανατρέψει απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτήν του δικαίωνε το αίτημα για άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα,

- όχι όταν τα αρμόδια για τις διοικητικές αποφάσεις διοικητικά δικαστήρια έχουν πλήρη άγνοια από σωφρονιστικό κώδικα και δεν έχουν ούτε το σώμα των προσβαλλόμενων αποφάσεων,

- όχι όταν το Πρωτοδικείο της Λαμίας (αναρμόδιο έτσι κι αλλιώς με το νόμο), αν δεν νοιώθει κι αυτό την επιταγή ότι «πρέπει να σταθεί στο ύψος του» θα στέκει αμήχανο μπροστά στο δέος μιας πολιτικής απόφασης που αγγίζει όχι μόνον τον πρώην περιφερειάρχη του , αλλά την ίδια την κεντρική αρχή εξουσίας της χώρας τον πρωθυπουργό.

Το νέο non paper στα μέλη της ΝΔ για διαχείριση της προοπτικής ενός νεκρού απεργού πείνας , με την προτροπή «να λέτε ότι δεν έχει απευθυνθεί στην Δικαιοσύνη» , παραπλάνησε ακόμη και τον πρωθυπουργό.

Θα έπρεπε οι επιτελείς της ομάδας προπαγάνδας να διαβάζουν το νόμο πριν τολμήσουν να τον χρησιμοποιούν, για να μην γελοιοποιούν τα στελέχη του κόμματος .

Η , μήπως, η κυβερνητική δικαιοκρατική άποψη του «έτσι θέλω, έτσι κάνω» , υπερισχύει και νομιμοποιεί κάθε αυθαιρεσία;

Ακόμη και την βαρβαρότητα μιας θανατικής ποινής;

Αθηνα, 28/2/2021

Ιωάννα Κούρτοβικ Δικηγόρος