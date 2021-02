Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: “Μοιρασιά” στην Λεωφόρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν αναδείχθηκε νικητής απο το αθηναϊκό ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής.

Χωρίς νικητή έληξε το 69ο -ιστορικά- αθηναϊκό ντέρμπι στο γήπεδο της Λεωφόρου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες, 1-1, μετά από ένα κακό ποιοτικά ματς που μάλλον θα... ξεχαστεί εύκολα. Ο Βέλεθ έδωσε το προβάδισμα για τους «πράσινους» στο 58’, ενώ ισοφάρισε μετά από 15 λεπτά ο Λιβάι Γκαρσία με ένα «προσωπικό» γκολ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο γήπεδο με διάθεση για να πιέσει και στο 14’, από κόρνερ του Μολό κι απομάκρυνση του Νεντελτσεάρου, ο Μολό έπιασε με τη μία ένα σουτ έξω απ’ την περιοχή, το οποίο μπλόκαρε σταθερά ο Αθανασιάδης στην πρώτη τελική του Παναθηναϊκού στο ματς.

Στο 19’, η ΑΕΚ είχε την πρώτη δική της καλή στιγμή, όταν από κόρνερ κι απομάκρυνση της μπάλας απ’ την άμυνα του Παναθηναϊκού, η μπάλα κατέληξε στον Σιμάνσκι που σούταρε προς την εστία, με τον Νεντελτσεάρου να προσπαθεί να κάνει τακουνάκι, πιάνοντας... αέρα και τον Διούδη να μπλοκάρει.

Στο δεύτερο μέρος, οι προπονητές των δύο ομάδων επέλεξαν τις ίδιες συνθέσεις, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει λίγο πιο δυνατά στο ματς και να φτάνει στο γκολ στην πρώτη στατική φάση που «εκτελέστηκε» σωστά. Στο 58’ από φάουλ του Μαουρίσιο, ο Νιάς πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω και ο Βέλεθ, αφού στόπαρε κι έκανε ντρίμπλα και σουτ από πλάγια θέση, έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» του Αθανασιάδη κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Στο 68’, η ΑΕΚ απείλησε την εστία των «πράσινων», όταν από καλή κυκλοφορία της μπάλας και σέντρα του Λόπες, ο Ανσαριφάρντ έπιασε αμαρκάριστος την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, αλλά η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο Διούδης μπλόκαρε εύκολα.

Ένα λεπτό αργότερα, ο Καμπετσής έκανε ωραία ατομική προσπάθεια και σουτ που έφυγε έξω από τα δοκάρια του Αθανασιάδη, ενώ στο 73’ η ΑΕΚ έφερε το ματς στα ίσα. Από αλλεπάλληλα λάθη των «πράσινων» που ξεκίνησαν απ’ τη μεσαία γραμμή, ο Λιβάι Γκαρσία βγήκε στην αντεπίθεση μετά από πάσα του Σιμάνσκι, κέρδισε τις κόντρες από τον Βέλεθ και τον Χουάνκαρ (ο τελευταίος έδιωξε πάνω του) και με πλασέ από πλάγια θέση, έστειλε τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και στη συνέχεια μέσα απ’ τη γραμμή, παρά την προσπάθεια του Διούδη να αποκρούσει.

Στο 83’, η ΑΕΚ έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ, όταν από εξαιρετική ατομική ενέργεια και σέντρα-σουτ του Μάνταλου από τα αριστερά, δεν βρέθηκε κανείς παίκτης των «κιτρινόμαυρων» για να σπρώξει τη μπάλα στα δίκτυα.

Στο 90’, από εκτέλεση φάουλ του Χατζηγιοβάνη κι εκτέλεση του Νιάς πέφτοντας ο Αθανασιάδης έπεσε στη γωνία του και με υπερένταση μπλόκαρε σταθερά, στην τελευταία «καθαρή» ευκαιρία του αγώνα...



Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Βέλεθ, Πούγγουρας, Χουάνκαρ, Νιάς, Αλεξανδρόπουλος (85’ Βιγιαφάνιες), Μαουρίσιο, Ενγκμπακοτό (78’ Καρλίτος), Καμπετσής, Ιωαννίδης (78’ Χατζηγιοβάνης)

ΑΕΚ (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Σβάρνας, Νεντελτσεάρου, Λάτσι, Λόπες, Σιμάνσκι, Κρίστισιτς, Μάνταλος, Γκαρσία, Τάνκοβιτς (67’ Μαχαίρας), Ανσαριφάρντ (90’+1’ Χριστόπουλος)