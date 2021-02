Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Άρης: Πράσινο “πάρτι” στο ΟΑΚΑ

Η ομάδα του Κάτας επέστρεψε, εμφατικά, στις νίκες.

«Ρεσιτάλ» τριπόντων έδωσε ο Τι Τζέι Μπρέι (25π.) με 8/14 και ο Παναθηναϊκός πέτυχε μια άνετη νίκη, με 94-72, επί του ουραγού Άρη, στο ΟΑΚΑ, για την 15η αγωνιστική της Basket League.

Διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής υπέστη ο Ιωάννης Παπαπέτρου και αποχώρησε από το παρκέ κι ενώ... ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις και αύριο η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Οι «πράσινοι» πέτυχαν την 11η νίκη τους σε 13 αγώνες και μοιράζονται το «ρετιρέ» με ΑΕΚ και Λαύριο (από 14αγ.) και Περιστέρι (15αγ.). Εκτός του πρώτου σκόρερ Τι Τζέι Μπρέι, οι Μπέντιλ, Μακ και Μποχωρίδης ήταν διψήφιοι για τον Παναθηναϊκό, ενώ το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα πραγματοποίησε ο νεαρός Λευτέρς Μαντζούκας.

Χωρίς τον Νεμάνια Νέντοβιτς αγωνίστηκαν οι «πράσινοι», ενώ το αγωνιστικό ντεμπούτο του 26χρονου Κροάτη φόργουορντ Μάριο Χεζόνια δεν πραγματοποιήθηκε απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, μετά από απόφαση του Όντεντ Κάτας, καθώς δεν βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό.

Από πλευράς Άρη, ο Διαμαντής Σλαφτσάκης αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο και αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθεί στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης υπέστη την 10η ήττα της σε 14 αναμετρήσεις και παραμένει στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με 18 βαθμούς. Double double σημείωσε ο Γιάννης Κουζέλογλου με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 43-34, 70-48, 94-72

Με δύο διαδοχικά τρίποντα του Τσάλμερς και ένα από τον Μποχωρίδη από πλευράς Παναθηναϊκού, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 3-6. Παπαγιάννης και Μπέντιλ έδωσαν προβάδισμα στους «πράσινους» (11-8), αλλά ο Κουζέλογλου είχε μπει «ζεστός» και με δικούς του, κυρίως πόντους, οι Θεσσαλονικείς πήραν πρωτοπορεία με +5, 14-19. Ο Όντεντ Κάτας, που έκανε πολλές αλλαγές ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο, είδε τους παίκτες του να απαντούν με σερί 5-0, για την ισοφάριση, 19-19 (σκορ 1ης περιόδου). Κάθε ομάδα είχε από έναν παίκτη με 7 πόντους: τον Μπέντιλ ο Παναθηναϊκός και τον Τσάλμερς ο Άρης.

Ο Μπεν Μπέντιλ συνέχισε να σκοράρει και στη 2η περίοδο, αλλά ο Άρης παρέμενε κοντά στο σκορ βρίσκοντας λύσεις από τον Μάριο Λιτλ (30-28 στο 16'). Ένα λεπτό αργότερα, όμως και συγκεκριμένα στο 17΄ τραυματίστηκε ο Ιωάννης Παπαπέτρου, κάτι που... πάγωσε τους «πράσινους». Μόνο στο τελευταίο δίλεπτο του 2ου δεκαλέπτου, ο Παναθηναϊκός πάτησε... γκάζι και με σερί 7-0 σερί πήγε στα αποδυτήρια στο +9 (43-34).

«Καυτός» από τη γραμμή του τριπόντου στην 3η περίοδο ο Τι Τζέι Μπρέι ήταν ο πρωταγωνιστής. Μέχρι το 25ο λεπτό, ο Αμερικανός μετρούσε 5/9 τρίποντα για το +17 (56-39) των γηπεδούχων. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης τη διεύρυνε και σε +20 (59-39). Ο Άρης είχε... πετάξει λευκή πετσέτα και ο Κάτας έστειλε το παρκέ τον νεαρό Λευτέρη Μαντζούκα που έκανε το ντεμπούτο του για τους «πράσινους».

Με τρία ακόμη τρίποντα στις αρχές της 4ης περιόδου ο Μπρέι έφτασε τα 8 εύστοχα και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είχαν ήδη το μυαλό τους στην Μπαρτσελόνα, την οποία υποδέχονται την Τρίτη (2/3, 21:00), για την 27η αγωνιστική της Euroleague.

Οι συνθέσεις

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Όντεντ Κάτας): Μπρέι 25 (8), Παπαγιάννης 8, Μποχωρίδης 11 (3), Παπαπέτρου, Μπέντιλ 13 (1), Μακ 12 (2), Όγκαστ 7, Κασελάκης 3 (1), Καλαϊτζάκης 6 (2), Γουάιτ 3 (1), Μήτογλου 3 (1), Μαντζούκας 3 (1)

ΆΡΗΣ (Σάββας Καμπερίδης): Φλιώνης, Χαριτόπουλος 4, Κουζέλογλου 16 (2), Τσάλμερς 12 (3), Ντικόζι 4, Σταμάτης 8 (1), Σιδηροηλιάς 6, Πετανίδης 2, Καλαϊτζίδης, Γεωργάκης 6, Λιτλ 14 (1)