Κοινωνία

“Οικοδεσπότης” ημερίδας για την Επανάσταση του 1821 ο Ιερώνυμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αρχιεπίσκοπος κήρυξε την έναρξη της ημερίδας με τίτλο «Νεότερες εξελίξεις στην έρευνα για την Ελληνική Επανάσταση του 1821».

«Ως διπλός οικοδεσπότης», όπως ανέφερε ο ίδιος, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κήρυξε το απόγευμα την έναρξη της διαδικτυακής επιστημονικής ημερίδας «Νεότερες εξελίξεις στην έρευνα για την Ελληνική Επανάσταση του 1821».

Ο χαρακτηρισμός που απέδωσε στον εαυτό του όταν καλωσόρισε όλους όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση προέκυψε «καθώς για την πραγματοποίησή της συνεργάστηκαν η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησία της Ελλάδος», σημείωσε.

Ιδιαιτέρως, εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία με τον μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιο, πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας, «ενδεικτική της γενικότερης συμπόρευσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των άλλων Μητροπόλεών μας με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος σε ζητήματα που αφορούν την πολιτιστική ταυτότητα της πατρίδας μας και την ιστορική μνήμη του λαού μας».

Επιπλέον, συνεχάρη «όλα τα μέλη της Συνοδικής Επιτροπής και όλα τα οργανωτικά στελέχη της Βιβλιοθήκης με επικεφαλής τον διευθυντή της, Σεβαστιανό Ανδρεάδη».

«Η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών είναι ένα μορφωτικό ίδρυμα. Στο ιερό εικόνισμα της Εθνικής Παλιγγενεσίας εναποθέτει σήμερα, ως "ανάθημα", κάτι που προσιδιάζει στη φύση και την αποστολή της: ένα επιστημονικό συμπόσιο με θέμα τις νεότερες εξελίξεις στην έρευνα γύρω από την Επανάσταση του 1821», τόνισε ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και τους ομιλητές, οι οποίοι είναι έγκριτοι επιστήμονες και ερευνητές.

«Είμαι βέβαιος ότι σήμερα, υπό τη φιλοξενία της Βιβλιοθήκης και την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου, χάρη στους ομιλητές μας, θα μοιραστούμε άγνωστες στο ευρύ κοινό πληροφορίες. Κάποιες ίσως δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Αποτελούν, δηλαδή, φρέσκο εξόρυγμα της έρευνας. Ξέρω τι σημαίνει να ανακαλύπτεις κάτι νέο, όταν υπάρχει διάχυτη αντίληψη ότι η έρευνα επί του ζητήματος που μελετάς έχει εξαντληθεί», υπογράμμισε ο Αρχιεπίσκοπος και πρόσθεσε πως «ειδικά ο εργάτης της ιστορικής επιστήμης γνωρίζει ότι όσο μειώνεται η πρωτοτυπία του θέματος που ερευνάται τόσο περισσότερο αυξάνει η επιστημονική αξία του ενός νέου ευρήματος».

Επιπρόσθετα, ευχαρίστησε τον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 'Αγγελο Συρίγο, για την ανταπόκριση της πρόσκλησης και με αφορμή την ανάληψη των υπουργικών του καθηκόντων του ευχήθηκε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του.

Κατόπιν χαιρετισμό απηύθυνε ο μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος, πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους και εν συνεχεία έλαβαν χώρα οι εισηγήσεις που παρουσίασαν οι: 'Αγγελος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας και αναπληρωτής καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, Μελέτης Μελετόπουλος, δρ. Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών και Διευθυντής Λυκείου της Ιονίου Σχολής, Γεώργιος Δίελλας, δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας της Γενεύης, Δημήτριος Σταθακόπουλος, δρ. Παντείου Πανεπιστημίου, Οθωμανολόγος - Τουρκολόγος, συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και δικηγόρος.

Τον συντονισμό της ημερίδας, η οποία μεταδόθηκε απευθείας με ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Βιβλιοθήκης, είχε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.