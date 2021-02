Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Rapid test: πού βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα 29 μαζικών δειγματοληψιών, που διενεργήθηκαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο, 27 και 28 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Συνολικά, σε 15 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 4.034 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 84 κρούσματα (2,08%).

ΠΕ Πειραιώς: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Πραγματοποιήθηκαν 531 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,26%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Πεύκης-Λυκόβρυσης: Πραγματοποιήθηκαν 620 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,65%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 620 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,65%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 47 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ασπροβάλτα, Δήμος Βόλβης : Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ευόσμου-Κορδελιού: Πραγματοποιήθηκαν 257 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (4,67%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 257 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (4,67%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη. ΠΕ Λασιθίου: Νεάπολη: Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε άνδρα 69 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε άνδρα 69 ετών. ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισ ας: Πραγματοποιήθηκαν 520 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ας: Πραγματοποιήθηκαν 520 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 59 έτη. ΠΕ Λάρισας: Σκοπιά Φαρσάλων : Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 66 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λάρισας: Άγιος Κωνσταντίνος Φαρσάλων: Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πατρώ ν: Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,55%). Αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ν: Πραγματοποιήθηκαν 157 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,55%). Αφορούν σε 4 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη. ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι: Πραγματοποιήθηκαν 248 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,21%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 248 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,21%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Φαρκαδόνας : Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

: Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων : Πραγματοποιήθηκαν 305 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,66%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 305 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,66%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. ΠΕ Φθιώτιδας: Μαλεσίνα : Πραγματοποιήθηκαν 383 rapid test και προέκυψαν 41 θετικά (10,70%). Αφορούν σε 20 άνδρες και 21 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 383 rapid test και προέκυψαν 41 θετικά (10,70%). Αφορούν σε 20 άνδρες και 21 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη. ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 379 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,53%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 379 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,53%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας: Πραγματοποιήθηκαν 209 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

Συνολικά, σε 14 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 2.544 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 80 κρούσματα (3,14%).

ΠΕ Πειραιώς: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Πραγματοποιήθηκαν 538 rapid test και προέκυψαν 31 θετικά (5,76%). Αφορούν σε 17 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 538 rapid test και προέκυψαν 31 θετικά (5,76%). Αφορούν σε 17 άνδρες και 14 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη. ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας: Πραγματοποιήθηκαν 562 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,14%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 562 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (2,14%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη. ΠΕ Θεσσαλονίκης: Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης : Πραγματοποιήθηκαν 265 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,64%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 265 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,64%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Ηλείας: Αγία Τριάδα: Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη : Πραγματοποιήθηκαν 162 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,63%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 162 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,63%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη. ΠΕ Αχαΐας: Καταυλισμός Ρομά, Βραχνάικα: Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,70%). Αφορά σε άνδρα 19 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,70%). Αφορά σε άνδρα 19 ετών. ΠΕ Αχαΐας: Καταυλισμός Ρομά, Ριγανόκαμπος: Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (32,1%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (32,1%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη. ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι : Πραγματοποιήθηκαν 404 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,73%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

: Πραγματοποιήθηκαν 404 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (1,73%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας: Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,94%). Αφορά σε αγόρι 7 ετών.

Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,94%). Αφορά σε αγόρι 7 ετών. ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Ρεντίνας: Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,00%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (4,00%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη. ΠΕ Κορινθίας: Σοφικό: Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,17%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,17%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη. ΠΕ Πρέβεζας: Φιλιππιάδα : Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,89%). Αφορά σε γυναίκα 48 ετών.

: Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,89%). Αφορά σε γυναίκα 48 ετών. ΠΕ Πρέβεζας: Πλατεία Παναγιάς, Πρέβεζα: Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,60%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 72 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,60%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 72 έτη. ΠΕ Λευκάδας: Κοινότητα Δρυμώνα: Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.