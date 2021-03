Κόσμος

Τραμπ: ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία

Δεν αποκλείεται να αποφασίσω να νικήσω τους Δημοκρατικούς και για τρίτη φορά, είπε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, αρνούμενος ακόμη και τώρα να αποδεχτεί την ήττα του.

Στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση αφότου εγκατέλειψε την εξουσία, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει ξανά υποψηφιότητα το 2024.

Μιλώντας στη CPAC στο Ορλάντο (Φλόριντα) χθες Κυριακή, ο Ρεπουμπλικάνος απέφυγε να ξεκαθαρίσει αν θα είναι υποψήφιος ή όχι. Προτίμησε να το υπαινιχθεί: «μπορεί να αποφασίσω να τους νικήσω για τρίτη φορά», είπε, αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς.

Υπονοούσε ότι στην πραγματικότητα αυτός κέρδισε τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020, όχι ο Τζο Μπάιντεν. Συνεχίζει να επαναλαμβάνει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτόν τον αναληθή ισχυρισμό και να αρνείται να αποδεχθεί την ήττα του. Διατείνεται πως του έκλεψαν τη νίκη με μαζική νοθεία, χωρίς να έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη.

Ο Τζο Μπάιντεν εξασφάλισε 81 εκατομμύρια ψήφους και καθαρή πλειοψηφία στο εκλεκτορικό σώμα. Πάνω από 74 εκατ. Αμερικανοί ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανεπίσημη δημοσκόπηση μεταξύ των συμμετεχόντων στη CPAC, το 95% τάχθηκε υπέρ της συνέχισης των πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το 68% τάχθηκε υπέρ της ιδέας να είναι εκ νέου υποψήφιος το 2024.

Ο κ. Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν ιδρύει νέο κόμμα. «Δεν ξεκινάμε νέα κόμματα. Έχουμε το Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Θα ενωθεί και είναι δυνατότερο παρά ποτέ. Δεν ιδρύω νέο κόμμα», επέμεινε.

Έκανε το σχόλιο αυτό ενώ στο GOP έχει ξεσπάσει εσωκομματικός εμφύλιος ανάμεσα σε προσωπικότητες του κατεστημένου όπως ο Μιτς Μακόνελ, που αδημονούν να αφήσουν πίσω τον μεγιστάνα, και προσωπικότητες όπως ο Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που θεωρούν ότι το μέλλον του κόμματος εξαρτάται από το εάν θα συνεγείρει τη βάση του τέως προέδρου.

«Το κίνημά μας, που αποτελούν υπερήφανοι, σκληρά εργαζόμενοι Αμερικανοί πατριώτες μόλις ξεκινάει, και στο τέλος θα νικήσουμε. Θα νικήσουμε», διατράνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος του Τζο Μπάιντεν πάντως έκανε σαφές ότι σκόπευε να αγνοήσει την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ.