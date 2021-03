Αθλητικά

Η Ατλέτικο Μαδρίτης συνεχίζει την προέλαση της για τον τίτλο

Οι «ροχιμπλάνκος» δεν φαίνονται διατεθειμένοι να απεμπολήσουν το βαθμολογικό τους προβάδισμα και κάνουν όνειρα τίτλου.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν φαίνεται διατεθειμένη να απεμπολήσει το προβάδισμα που έχει στο ισπανικό πρωτάθλημα και το απέδειξε απόψε και στο στάδιο «Κεράμικα», νικώντας τη Βιγιαρεάλ με 2-0 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.

Η στιβαρή ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε πέτυχε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, έστω κι αν το πρώτο τέρμα των «ροχιμπλάνκος» προήλθε από τα... φίλια πυρά του Αλφόνσο Πεντράθα απέναντι στον Σέρχιο Ασένχο, στο 27ο λεπτό.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ζοάο Φέλιξ φρόντισε να απλοποιήσει την κατάσταση διπλασιάζοντας στο 69΄ για την Ατλέτικο, που αύξησε εκ νέου τη διαφορά της από την Μπαρτσελόνα στους 5 βαθμούς, ενώ έχει και αγώνα λιγότερο.