Κοινωνία

Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας (βίντεο)

Άγνωστοι πυρπόλησαν στην είσοδο του καταστήματος ένα μηχανάκι. Τεράστιες οι ζημιές στο κατάστημα.

Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε κατάστημα ενδυμάτων, στη συμβολή των οδών Ηπείρου και Αλκαμένους, στο κέντρο της Αθήνας.



Η φωτιά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από ένα μηχανάκι το οποίο ήταν σταθμευμένο στην είσοδο του καταστήματος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι άγνωστοι περιέλουσαν το μηχανάκι με εύφλεκτο υλικό και στην συνέχεια του έβαλαν φωτιά, η οποία και επεκτάθηκε στο κατάστημα.



Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο 6οροφης πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύναμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.