Κορονοϊός: “Ασφυξία” στις ΜΕΘ

Υπό ασφυκτική πίεση το σύστημα υγείας της χώρας. Ανησυχία για τα κρούσματα. "Βράζει" η Αττική.

Υπό ασφυκτική πίεση βρίσκεται το σύστημα υγείας της χώρας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ ιδιαιέτρα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Αττική.

Με τα κρούσματα χθες να καταγράφουν ρεκόρ για ημέρα Κυριακή και τους διασωληνωμένους να πλησιάζουν τους 400, η κατάσταση έχει γίνει πιεστική.

Τα νοσοκομεία στην Αττική βιώνουν δύσκολες καταστάσεις όσον αφορά τις κλίνες ΜΕΘ. Είναι χαρακτηριστικό πως στο Σωτηρία η πληρότητα έφτασε το 100%, ενώ μία κλίνη έχει μείνει διαθέσιμη στον Ευαγγελισμό.



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Στο Σωτηρία και τα 84 κρεβάτια των ΜΕΘ είναι κατειλημμένα

Στον Ευαγγελισμό μέχρι πριν από λίγες ώρες υπήρχε μόνο 1 διαθέσιμο κρεβάτι από τα 45 συνολικά

Στο Αττικό κατειλημμένες είναι και οι 33 κλίνες

Στο Θριάσιο δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο κρεβάτι από τα 17 συνολικά

Στο Ασκληπιείο κατειλημμένες είναι και οι 12 κλίνες

Στο Ελπίς από τις 6 συνολικά δεν υπάρχει καμία διαθέσιμη

Στο Νίμιτς κατειλημμένες είναι και οι 6

Ανάσα στο σύστημα υγείας προσπαθεί να δώσει η Πολιτεία με την παραχώρηση ακόμα 70 κλινών covid. Οι 30 έχουν ήδη μπει στο σύστημα και οι υπόλοιπες 40 θα μπαίνουν σταδιακά από την επόμενη εβδομάδα. Στόχος είναι να φτάσουν τις 340 οι κλίνες ΜΕΘ στην Αττική.

Παράλληλα θα μεταφέρονται απλά περιστατικά non covid σε απλές κλίνες στον ιδιωτικό τομέα.

Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική

Το «κυριακάτικο ρεκόρ» κρουσμάτων στην επικράτεια έφερε και αναπόφευκτα πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων και στην Αττική. Το κέντρο της Αθήνας παραμένει «φορτωμένο» με κρούσματα, όπως και ο Δυτικός τομέας, αλλά και ο Πειραιάς και ο Βόρειος Τομέας.

«Δεδομένο ότι δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα και δεν έχουμε την απόδοση που θέλουμε», τόνισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η απόδοση των μέτρων σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο είναι στο 45%. Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντικό πρόβλημα τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, διασπορά των οποίων υπάρχει σε αρκετές περιοχές, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για παράταση του lockdown για ακόμα μια εβδομάδα .