Κουφοντίνας: η απάντηση της ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής στην Κούρτοβικ

Στην απάντηση γίνεται λόγος για «απολύτως ψευδείς αιτιάσεις και παρελκυστική τακτική», από την πλευρά της συνηγόρου υπεράσπισης, του εκτελεστή της 17Ν.

Σε απάντηση ανακοίνωσης της συνηγόρου του κρατουμένου Δημήτρη Κουφουντίνα, της κ. Ι. Κούρτοβικ, από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής τονίζονται τα εξής:

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός κρατουμένου, ακόμη κι αν αυτός έχει καταδικαστεί για 11 ειδεχθείς δολοφονίες, είναι απολύτως σεβαστό πρόσωπο στο νομικό μας πολιτισμό.

Όταν, όμως, ο συνήγορος παραπληροφορεί με σκοπό να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη τότε πρέπει να λάβει και ανάλογες απαντήσεις.

Στην περίπτωση της Ιωάννας Κούρτοβικ, δικηγόρου υπεράσπισης του πολυϊσοβίτη Δημήτρη Κουφοντίνα, απαντάμε με στοιχεία, προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια που διαστρεβλώνεται σκοπίμως.

Επαναλαμβάνουμε ότι η μεταγωγή του Δημήτρη Κουφοντίνα από τις αγροτικές φυλακές Κασσαβέτειας στο Κ.Κ. Δομοκού έγινε με απόλυτη τήρηση των διαδικασιών.

Θυμίζουμε ότι στις 21-12-2020 η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών αποφάσισε (αρ. πρωτ. 1617/21 – 12 – 2020) την μεταγωγή του Κουφοντίνα και άλλων 6 κρατουμένων από το Κ.Κ. Κασσαβέτειας, βάσει του άρθρου 3 του Ν.4760/2020.

Στις 21-12-2020 η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής αποφασίζει (αρ. πρωτ. 18159/21 – 12 – 2020) τη μεταγωγή του Κουφοντίνα στον Δομοκό.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους έκτακτης ανάγκης καθώς υπήρχε γενικό απαγορευτικό φυλακίσεων στον Κορυδαλλό, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού, ήδη από τις 17 – 12 – 2020 (Σχετικά: 8915/17 – 12 – 2020 έγγραφο ΓΓΑΠ και 125/21 – 12 – 2020 έγγραφο του Κορυδαλλού.

Στις 4-1-2021 η ΚΕΜ επικύρωσε την απόφαση της ΓΓΑΠ για την έκτακτη μεταγωγή του Κουφοντίνα στο Δομοκό.

Η απόφαση για τη μη μεταγωγή του στον Κορυδαλλό ελήφθη επίσης, διότι το ΚΚ Κορυδαλλού είναι τύπου Α΄ και σε αυτό κρατούνται υπόδικοι, κατάδικοι για χρέη και κατάδικοι σε ποινή φυλάκισης, σε αντίθεση με το ΚΚ Δομοκού που έχει μετατραπεί σε φυλακή για βαρυποινίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν μεταχθεί από τον Κορυδαλλό περισσότεροι από 1.000 βαρυποινίτες και προβλέπεται η μεταγωγή και όλων των υπολοίπων καταδικασθέντων για βαριά εγκλήματα.

Γίνεται, επομένως σαφές ότι τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες ως προς τη μεταγωγή του κρατουμένου.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις της συνηγόρου του Κουφοντίνα περί μη χορήγησης αντιγράφων των αποφάσεων, απαντούμε ότι είναι απολύτως ψευδείς και πρόκειται για μια παρελκυστική τακτική από την πλευρά της.

Στις 28-12-2020 ο κρατούμενος υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων που αφορούν την μεταγωγή του.

Στις 17 – 01 – 2021, ο Κουφοντίνας, διά της συνηγόρου του, επανυποβάλει το αίτημα για χορήγηση των αντιγράφων.

Στις 18 – 02 – 2021, και παρά το γεγονός ότι ο Σωφρονιστικός Κώδικας δεν προβλέπει τέτοια υποχρέωση της Διοίκησης, παρά μόνον όταν αυτές αφορούν σε απόρριψη αιτήσεων κρατουμένου για τη μεταγωγή του σε άλλο Κατάστημα Κράτησης, κοινοποιούνται στον Κουφοντίνα, διά της συνηγόρου του:

α. η απόφαση της ΚΕΜ για τη μεταγωγή του από τις αγροτικές φυλακές του Βόλου στον Κορυδαλλό.

β. Η απόφαση της ΓΓΑΠ για την μεταγωγή του από τον Κορυδαλλό στον Δομοκό.

γ. Η προγενέστερη της μεταγωγής απόφαση της ΓΓΑΠ περί απαγορεύσεως φυλακίσεων στον Κορυδαλλό, λόγω έξαρσης των κρουσμάτων κορωνοϊού.

δ. Το έγγραφο της διεύθυνσης του Κ.Κ. Κορυδαλλού, διά του οποίου δηλώνεται η αδυναμία παραλαβής των δύο κρατουμένων που προορίζονταν για τον Κορυδαλλό.

ε. Η απόφαση της ΚΕΜ που επικύρωσε την απόφαση μεταγωγής. Χορηγήθηκε μέχρι και απόσπασμα του ΦΕΚ, με τον νόμο 4760/2020!

Παρ’ ότι, λοιπόν, δεν προβλέπεται εκ του νόμου η χορήγηση εγγράφων, εντός εύλογου διαστήματος δόθηκαν όλα τα σχετικά έγγραφα.

Επομένως, η κυρία Κούρτοβικ έχει στα χέρια της όλα τα αντίγραφα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 28-2-2021, ο Κουφοντίνας δια της συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση επικυρωμένων εγγράφων υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να προσφύγει με ανεπικύρωτα έγγραφα.

Και αυτό είναι απολύτως ψευδές. Από τη στιγμή που αποδεικνύεται ότι η διοίκηση παρείχε αυτά τα έγγραφα, αυτόματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οιαδήποτε προσφυγή θέλει να κάνει ο κρατούμενος.

Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις της συνηγόρου του κ. Κουφοντίνα σχετικά με τη δυνατότητα του κατηγορουμένου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη μεταγωγή του, επισημαίνουμε τα εξής:

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί η κ. Κούρτοβικ μάς υπενθυμίζει ότι για να προσφύγει ένας κρατούμενος στη Δικαιοσύνη κατά απόφασης μεταγωγής πρέπει πρώτα να έχει λάβει δύο αρνητικές αποφάσεις στην αίτησή του. Γιατί χρησιμοποιεί ως επιχείρημα μια διαδικασία που ασφαλώς ο Κουφοντίνας δεν μπορεί να προτάξει καθώς ακόμη δεν έχει λάβει απορριπτικές αποφάσεις;

Είναι προφανές ότι γίνεται για λόγους στοχοποίησης της διοίκησης και για σκόπιμη αποφυγή της προσφυγής στη Δικαιοσύνη. Διότι ο Κουφοντίνας θα μπορούσε να προσφύγει κατά της απόφασης της ΚΕΜ για τη μεταγωγή του κατ’ αναλογική εφαρμογή, όμως, άλλων, αντίστοιχων διατάξεων του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Στο άρθρο 6 του Σ.Κ. αναφέρει ότι επιτρέπεται η αναφορά στο Συμβούλιο της φυλακής κάθε παράνομης ενέργειας σε βάρος κάθε κρατούμενου και σε περίπτωση αρνήσεως ή μη απαντήσεως, χορηγείται η δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο εκτέλεσης ποινών (Συμβούλιο Πλημμελειοδικών).

Γιατί ο Κουφοντίνας δεν επέλεξε αυτή τη διαδικασία παρά το γεγονός ότι η απόφαση έχει κοινοποιηθεί στον ίδιο από τις 18-2-2021;

Τέλος, δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε τις υποτιμητικές δηλώσεις της κ. Κούρτοβικ ότι τα διοικητικά δικαστήρια και οι διοικητικοί δικαστές έχουν πλήρη άγνοια του σωφρονιστικού κώδικα.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί ο Κουφοντίνας και η συνήγορός του επιλέγουν να αποκρύψουν την αλήθεια ή να διαστρεβλώσουν αυτήν. Και γιατί ο κρατούμενος επέλεξε αντί της προσφυγής στη Δικαιοσύνη την απεργία πείνας ως μέσο άσκησης πίεσης στην Πολιτεία, παρά το γεγονός ότι τηρήθηκαν χωρίς καμιά παρέκκλιση οι νόμοι;