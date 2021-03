Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: Πιθανή η παράταση του lockdown

Τι είπε για την απόδοση των μέτρων και τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού. Ανησυχία για τις μεταλλάξεις.

«Δεδομένο ότι δεν εφαρμόζουμε τα μέτρα και δεν έχουμε την απόδοση που θέλουμε», τόνισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης .

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η απόδοση των μέτρων σε σχέση με τον προηγούμενο Μάρτιο είναι στο 45%.

Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντικό πρόβλημα τις μεταλλάξεις του κορονοϊού, διασπορά των οποίων υπάρχει σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη «θα υπάρχει αποκλιμάκωση στην Αττική στο επόμενο δεκαπενθήμερο», ωστόσο, σημείωσε πως το σημαντικό είναι το πόσο αυτή η αποκλιμάκωση θα κρατήσει.

Ανέφερε επίσης, πως ο ίδιος θα έδινε προτεραιότητα στο άνοιγμα της Γ’ Λυκείου, λόγω πανελλαδικών, όχι όμως να ανοίξουν οι άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.

Ακόμα θα έλεγε «ναι» στο άνοιγμα του λιανεμπορίου, όμως υπό όρους και τόνισε πως θα ήταν προτιμότερο να ανοίξει με click away και όχι με click in shop.

Τέλος, ο κ. Σαρηγιάννης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για παράταση του lockdown για ακόμα μια εβδομάδα .