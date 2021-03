Κοινωνία

Πέταξαν μολότοφ σε εν κινήσει περιπολικό

Στο περιπολικό επέβαιναν δυο αστυνομικοί. Σε ποια περιοχή δέχτηκαν την επίθεση.

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα περιπολικό που ήταν εν κινήσει στην περιοχή του Ζωγράφου.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 1.30 τη νύχτα, οι δράστες έριξαν δύο μολότοφ, ενώ το περιπολικό βρισκόταν στην οδό Ούλοφ Πάλμε, χωρίς να το πετύχουν. Αμέσως μετά μετά τράπηκαν σε φυγή.



Σημειώνεται ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Εν τω μεταξύ, καταδρομική επίθεση με μολότοφ, καπνογόνα και πέτρες έγινε το μεσημέρι της Κυριακής εναντίον του ΑΤ Καισαριανής, επί της οδού Συβρισσαρίου 4.