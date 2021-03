Κόσμος

Παιδιά έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά σε καταυλισμό

Δραματική η κατάσταση στους καταυλισμούς της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπου φιλοξενούνται δεκάδες χιλιάδες παιδιά, τουλάχιστον 60 εθνικοτήτων.

Τέσσερα παιδιά, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών, καθώς και μια γυναίκα έχασαν τη ζωή τους ενώ 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε φωτιά εξαιτίας ατυχήματος με θερμάστρα στον καταυλισμό Αλ Χολ, στη βορειοανατολική Συρία, ανακοίνωσε χθες το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF).

Σε ανακοίνωσή της, η UNICEF απηύθυνε έκκληση να αρχίσει διαδικασία ασφαλούς επανένταξης και επαναπατρισμού όλων των παιδιών που βρίσκονται στον καταυλισμό Αλ Χολ και σε όλη τη βορειοανατολική Συρία.

«Υπάρχουν πάνω από 22.000 παιδιά τουλάχιστον 60 εθνικοτήτων που μαραζώνουν σε καταυλισμούς και φυλακές, πέρα από τα πολλές χιλιάδες παιδιά από τη Συρία», τόνισε ο Τεντ Τσάιμπαν, διευθυντής του τμήματος της UNICEF που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Σημείωσε ότι τα παιδιά στον καταυλισμό Αλ Χολ όχι μόνο είναι στιγματισμένα, αλλά ζουν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, αντιμέτωπα με ελλείψεις βασικών αγαθών.

«Η κράτηση παιδιών είναι μέτρο υστάτης προσφυγής και θα έπρεπε να εφαρμόζεται για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να φυλακίζονται απλά και μόνο διότι υπάρχουν υποψίες πως έχουν οικογενειακούς δεσμούς με μέλη ένοπλων οργανώσεων», έκρινε.

Ο κ. Τσάιμπαν κάλεσε τις κουρδικές αρχές στη βορειοανατολική Συρία και τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να κάνουν ό,τι μπορούν για να επαναπατριστούν τα ξένα παιδιά, καθώς και να επιστρέψουν στα σπίτια τους τα παιδιά από τη χώρα.

Ζήτησε ακόμη από όλα τα μέρη στη σύρραξη να επιτρέπουν ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση για να προσφέρεται βοήθεια και φροντίδα στα παιδιά και τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε κέντρα κράτησης.

Στον καταυλισμό Αλ Χολ, που έχει μετατραπεί σε μια αχανή πόλη φτιαγμένη από σκηνές, ζουν σχεδόν 62.000 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πρόκειται κυρίως για πρόσωπα με συριακή ή ιρακινή υπηκοότητα, αλλά και χιλιάδες πρόσωπα από το εξωτερικό, ιδίως χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, καθώς και τα παιδιά τους — τις οικογένειες των τζιχαντιστών της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Το ενδεχόμενο του επαναπατρισμού τους εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με αμηχανία, όταν δεν απορρίπτεται, από τις κυβερνήσεις των χωρών τους.