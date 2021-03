Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεωργαντάς στον ΑΝΤ1: Πώς θα ειδοποιηθούν οι ευπαθείς για τον εμβολιασμό τους

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής μιλά για το 13032 και εξηγεί το επόμενο βήμα στο πρόγραμμα εμβολιασμού.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε για το νέο αριθμό όπου θα αποστέλλεται sms ειδικά για το λιανεμπόριο ο υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο οποίος εξήγησε και πώς θα συνεχιστεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού.

«Δεν είχαμε αποκρύψει ποτέ ότι υπάρχει ένας αριθμός μόνο για το λιανεμπόριο. Είναι μία από τις δυνατότητες που θέλουμε να προσφέρουμε», σημείωσε ο Γιώργος Γεωργαντάς, συμπληρώνοντας πως, η υπηρεσία θα μπει σε εφαρμογή, «όταν οι λοιμωξιολόγοι δώσουν το πράσινο φως γι’αυτήν τη δραστηριότητα».

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε πως σε αυτό το μήνυμα δεν θα υπάρχει η αναγραφή ονόματος του χρήστη και θα υπάρχει δυνατότητα μίας αποστολής την ημέρα.

Ως προς το χρόνο λειτουργίας της υπηρεσίας, είπε πως τεχνολογικά είναι έτοιμη, όμως, οι αποφάσεις για την έναρξη της λειτουργίας της θα γίνουν από τους λοιμωξιολόγους και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σχετικά με την πορεία του εμβολιασμού στη χώρα, ανέφερε πως μέχρι σήμερα έχουν γίνει συνολικά 885.000 εμβολιασμοί, υπολογίζοντας πως μέχρι την Πέμπτη «θα ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο» και επεσήμανε τη σημασία της έγκρισης ακόμα ενός εμβολίου από τον Αμερικανικό Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων, αυτό της Johnson&Johnson, το οποίο θα κριθεί και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό στις 11 Μαρτίου.

Η επόμενη ομάδα που θα ξεκινήσει να εμβολιάζεται είναι οι ευπαθείς ομάδες που έχουν νοσήματα υψηλού κινδύνου, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πρόκειται για περίπου 200.000 ανθρώπους, ο εμβολιασμός των οποίων θα ξεκινήσει σχεδόν παράλληλα με τους πολίτες ηλικίας 70- 74 ετών.

Όσο αφορά στο πώς θα ειδοποιηθούν τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, είπε ως είναι σχετικά εύκολη η επιλογή τους, αφού μέσα από τα μητρώα ή και την άυλη συνταγογράφηση μπορούν κι έχουν ήδη εντοπιστεί.

Ο χρόνος εκκίνησης του εμβολιασμού των δύο αυτών ομάδων δεν είναι σαφής, αλλά εξαρτάται από τη ροή εμβολίων προς τη χώρα μας.

Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός, ακόμα κι αν ο εμβολιασμός προχωρά σε άλλη ομάδα, όποιος ανήκει σε κάποια για την οποία άνοιξε πριν το σύστημα, μπορεί να εμβολιαστεί. «Δηλαδή, αν ένας 90χρονος αποφασίσει τώρα να το κάνει, μπαίνει, κλείνει ραντεβού και το κάνει. Δεν κλείνει η εφαρμογή», εξήγησε μέσα από το παράδειγμα.

«Στις δομές που γίνονται οι εμβολιασμοί, υπάρχει σύστημα αναπλήρωσης, όπου αυτό προκύψει. Στελέχη της ΕΛΑΣ ή άνδρες του Στρατού ειδοποιούνται και πηγαίνουν. Εκεί που υπήρχαν κινητές μονάδες παρατηρήθηκε παρατυπία», σημείωσε κι έκανε λόγο για «ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί. Οι οποίες ελέγχονται και θα αποδοθούν ευθύνες».

Εξήγησε δε ότι, «στις κινητές μονάδες προβλέπεται αναπλήρωση με τον ίδιο τρόπο» και είπε κατηγορηματικά πως «το σύστημα είναι πλήρως ψηφιοποιημένο, είναι σαφές το ποιος, πότε και πού το έκανε» το εμβόλιο.

Τέλος, ερωτηθείς αν θα υπάρξει κάποιο άλλο νούμερο για κάποια άλλη δραστηριότητα, απάντησε πως «δεν υπάρχει κάτι άλλο για να ανακοινωθεί, εκτός από το 13032».