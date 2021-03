Αθλητικά

ΝΒΑ: νέα νίκη για τους Μπακς με σούπερ Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα «ελάφια» πέτυχαν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη τους, με τον Greek Freak να πετυχαίνει 36 πόντους.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι Μιλγουόκι Μπακς έδειξαν ότι ακόμη μπορούν να στηριχτούν στην άμυνα προκειμένου να κερδίσουν έναν αγώνα. Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 36 πόντους και οδήγησε τα «ελάφια» στη νίκη επί των Λος Άντζελες Κλίπερς με 105-100, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του βρέθηκε πίσω στο σκορ με 100-96 τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη.

Αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική νίκη για τους Μπακς, που πλέον έχουν ρεκόρ 21-13 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της Ανατολής με 21-13 πίσω από τη Φιλαδέλφια (22-12) και το Μπρούκλιν (22-13). Αντίθετα οι Κλίπερς έπεσαν στο 24-12.

Ο «Giannis» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 36 πόντους (13/20 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 4/6 βολές), 14 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 μπλοκ σε 40 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν και ο Κρις Μίντλετον με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έμεινε άποντος (0/1 τρίποντο) και είχε 1 ριμπάουντ σε 5 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Κλίπερς πρώτος σκόρερ ήταν ο Καγουάι Λέοναρντ με 25 πόντους ενώ 16 πόντους (7/21 σουτ) σημείωσε ο Πολ Τζορτζ.

Το Μιλγουόκι στη συνέχεια φιλοξενεί το Ντένβερ (ξημερώματα 3ης Μαρτίου) και ταξιδεύει στο Μέμφις για το ματς με τους Γκρίζλις (ξημερώματα 5ης Μαρτίου).