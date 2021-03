Πολιτισμός

Μπιμπίλας στον ΑΝΤ1: θα απαγορευτεί διά ροπάλου η οντισιόν σε σπίτια

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για τα προβλήματα στον κλάδο και τους κλυδωνισμούς από τα σκάνδαλα.

«Ο καλός ηθοποιός παίζει εναλλάξ και το μικρό και το μεγάλο ρόλο», σημείωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Έχει δημιουργηθεί μία εντύπωση ότι μόνο στο χώρο μας γίνεται αυτό. Όμως, αν πάμε σε άλλους χώρους, ξέρετε τι έχει να γίνει;», σχολίασε σχετικά με τις καταγγελίες που γίνονται στο χώρο του θεάτρου, όμως όπως παρατήρησε ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, από τις συμμετοχές του κοινού στις διαδικτυακές παραστάσεις, «ο κόσμος αγαπά το θέατρο κι αυτό φαίνεται».

«Δέκα- είκοσι άνθρωποι δεν χαρακτηρίζουν τους χιλιάδες, που αυτήν τη στιγμή δεν παίρνουν καν αυτά που τους αναλογούν», είπε και αναφέρθηκε στα εργασιακά δεινά του χώρου.

«Ξέρετε τι ένδεια υπάρχει;», σημείωσε σχετικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ύπαρξης των συλλογικών συμβάσεων στο χώρο του θεάτρου.

Ζήτησε δε, όπως ζητείται κώδικας δεοντολογίας στο θέατρο, να υπάρξει και στη δημοσιογραφία, περιγράφοντας την πίεση που ο ίδιος δέχεται από τα ΜΜΕ.

Χαρακτήρισε «αναφαίρετο δικαίωμα» κάθε ανθρώπου να έχει συνήγορο, τονίζοντας όμως ότι, η κάθε υπεράσπιση δεν έχει δικαίωμα προσβολής των άλλων και αρνήθηκε να σχολιάσει τα όσα ειπώθηκαν για το πρόσωπό του από τον Αλέξη Κούγια, επαναλαμβάνοντας ότι, «απάντησε όλη η Ελλάδα».

Δήλωσε «αιφνιδιασμένος» με την απόθεση Λιγνάδη και κυρίως για το «βαθμό».

Εξήγησε πως το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών έχει μόνο μία δικηγόρο, αφού «δεν έχει χρήματα για άλλον» και ξεκαθάρισε πως, «οι άνθρωποι που κατήγγειλαν πρώτοι δεν ήταν ηθοποιοί, δεν τους ξέραμε».

«Τις ακραίες συμπεριφορές δεν τις ήξερε κανείς. Άλλο να ξέρει για άγριες συμπεριφορές πάνω στη σκηνή ή για ένα έντονο φλερτ», σημείωσε και ανακοίνωσε πως «θα απαγορευτεί διά ροπάλου η οντισιόν κατά μόνας».

Σε ερώτημα για το αν υπάρχουν κι άλλες καταγγελίες στο ΣΕΗ, είπε πως «υπάρχουν άνθρωποι που είναι άγνωστοι ηθοποιοί και δε θέλουν να βγουν προς τα έξω, αλλά έχουν έρθει σε εμάς», εξηγώντας πως είναι άνθρωποι που δεν είναι στη δημοσιότητα και δεν θέλουν να βγουν εξαιτίας της καταγγελίας.

«Δεν είμαστε ούτε δικαστικοί, ούτε άγιοι. Δεν θέλω αυτή την αγιοποίηση» είπε, καταλήγοντας στο πως το πολύ σημαντικό αυτήν τη στιγμή είναι «η συσπείρωση των ηθοποιών».