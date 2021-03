Αθλητικά

Ο Ρονάλντο έσπασε το μυθικό ρεκόρ του Πελέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι από την Κυριακή ο κάτοχος του σπουδαιότερου ρεκόρ της εντυπωσιακής καριέρας του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Διεθνούς ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), ο νέος κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.

Όπως αναφέρεται, στην εκτός έδρας ισοπαλία (1-1) της Γιουβέντους στη Βερόνα το Σάββατο, ο Πορτογάλος διεθνής επιθετικός, «έφτασε τα 766 γκολ, ξεπερνώντας το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ, που κράτησε 45 χρόνια και 243 ημέρες σχεδόν μισό αιώνα!».

Ο Πελέ, σύμφωνα με τη IFFHS, έγινε κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στις 29 Ιουνίου 1975 όταν σημείωσε 2 γκολ για τον Κόσμο της Νέας Υόρκης στο παιχνίδι εναντίον της Ουάσινγκτον Ντίπλοματς (9-2), στο πλαίσιο του πρωταθλήματος NASL (πρώτη κατηγορία στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή).

Εκείνη την ημέρα έφτασε τα 730 γκολ, ξεπερνώντας τον Φέρεντς Πούσκας. Έκτοτε, ο Πελέ έπαιξε 2 ακόμα χρόνια και αποσύρθηκε το 1977 με 765 γκολ (μετρώντας μόνο εκείνα που σημειώθηκαν σε επίσημα παιχνίδια ανώτερου επιπέδου).