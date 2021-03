Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: καταστράφηκαν δεκάδες εμβόλια μετά από διακοπή ρεύματος

Η ΔΕΗ αποκατάστησε τη βλάβη, αλλά το ψυγείο όπου συντηρούνταν τα εμβόλια δεν επανήλθε σε λειτουργία. Που αναβλήθηκε το πρόγραμμα εμβολιασμού.

"Τινάχθηκαν" στον αέρα οι σημερινοί εμβολιασμοί στη Ναύπακτο , καθώς τα εμβόλια πετάχτηκαν!

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι δόσεις των εμβολίων φυλάσσονταν σε ψυγείο του Κέντρου Υγείας της Ναυπάκτου , ωστόσο, λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε το μηχάνημα τέθηκε εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να αχρηστευτούν οι δόσεις που επρόκειτο να γίνουν σήμερα και αύριο σε όσους είχαν κλείσει το ραντεβού τους.

Σε ανακοίνωσή του ο Μιχάλης Γιαννάκος, Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει:

Ενημερωθήκαμε σήμερα το πρωί από εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου και πολίτες της περιοχής που είχαν ραντεβού για εμβολιασμό ότι αναβάλλονται οι εμβολιασμοί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου σήμερα και αύριο λόγω έλλειψης εμβολίων. Σάββατο βράδυ προς Κυριακή πρωί υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στο Κέντρο Υγείας.

Η ΔΕΗ αποκατέστησε τη βλάβη αλλά το ψυγείο που συντηρούνταν τα εμβόλια δεν επανήλθε σε λειτουργία. Σήμερα και αύριο αναβλήθηκαν οι εμβολιασμοί. Ήταν προγραμματισμένα περί τα 120 ραντεβού.