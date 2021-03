Κοινωνία

Τον έπιασαν με πάνω από 50 κιλά ηρωίνη κρυμμένη σε... πατίνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο "χτύπημα" της Αστυνομίας σε διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών. Από ποια χώρα έφερναν τις παράνομες ουσίες.

Περισσότερα από 50 κιλά υψηλής καθαρότητας ηρωίνης, με προέλευση από την Τουρκία, κατάσχεσε η Δίωξη Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και προχώρησε στη σύλληψη ενός ατόμου. Πρόκειται για ομογενή 31 ετών από τη Γεωργία, ο οποίος φέρεται από την αστυνομία ως σημαντικό στέλεχος διεθνούς κυκλώματος, το οποίο εισήγαγε ναρκωτικές ουσίες στην ελληνική επικράτεια, όπου και τις διακινούσε.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΛ.ΑΣ., η μεγάλη ποσότητα του καθαρού προϊόντος ύστερα από νόθευση θα τετραπλασιαζόταν, αποφέροντας στο κύκλωμα κέρδη που θα έφταναν τα 8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση για τη σύλληψή του διεξήχθη το απόγευμα της Κυριακής στα διόδια του Αιγινίου επί του αυτοκινητόδρομου της ΠΑΘΕ, μετά από πληροφορία των Αρχών για μεταφορά σημαντικής ποσότητας ηρωίνης που προοριζόταν για την Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο του συλληφθέντα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, κάτω από ηλεκτρικό πατίνι και μέσα σε φίλτρο ενεργού άνθρακα εντός χάρτινων συσκευασιών, 98 δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 51 κιλών και 345 γραμμαρίων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο 31 ετών άνδρας, που «είχε ως ρόλο την παραλαβή, τη μεταφορά και παράδοση ποσοτήτων ηρωίνης», προέβαλε σθεναρή αντίσταση με σκοπό να ματαιώσει τον έλεγχο στο όχημα, όταν οι αστυνομικοί το ακινητοποίησαν. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, με την οποία οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η επιχείρηση διεξήχθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κατερίνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.