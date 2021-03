Life

Χάρι στην Όπρα: Δεν μπορώ καν να φανταστώ τι πέρασε η Νταϊάνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δούκας του Σάσεξ μίλησε για τον αποχωρισμό του από το Παλάτι, αλλά και για τη μητέρα του, στην πολυαναμενόμενη συνέντευξη.

Για τη ζωή του μακριά από το Παλάτι και τη μητέρα του, Νταϊάνα μίλησε ο Χάρι σε συνέντευξή του στην Όπρα Γουίνφρι.

Χαρακτήρισε πολύ δύσκολη της διαδικασία χωρισμού από τη βασιλική οικογένεια, τόσο για εκείνον, όσο και για την Μέγκαν, ενώ αναφέρθηκε ειδικά στις δυσκολίες που είχε η μητέρα του, όταν χώρισε από τον πατέρα του, Κάρολο, οπότε και έπρεπε μόνη της να βρει το δρόμο της.

«Είμαι πολύ ανακουφισμένος και χαρούμενος που κάθομαι εδώ και σου μιλάω με τη γυναίκα μου δίπλα μου, γιατί δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς ήταν για εκείνη το να περάσει όλο αυτό μόνης της και για τόσο χρόνια», προσθέτοντας ότι, «είναι και για εμάς απίστευτα δύσκολο».

«Τουλάχιστον έχουμε ο ένας τον άλλον», είπε ο Χάρι στη συνέντευξη που θα προβληθεί στις 7 Μαρτίου στις ΗΠΑ και την επομένη στη Βρετανία.

Ο Χάρι και η Μέγκαν κάθονταν δίπλα και απέναντι από την Όπρα. Σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης κρατιόντουσαν χέρι- χέρι. Η συνέντευξη έγινε σε κήπο.

Το πρώην πριγκιπικό ζεύγος είναι γείτονες με την Όπρα στη γειτονιά στην Καλιφόρνια.

Στο μικρό προωθητικό βίντεο που έχει δημοσιευτεί, ακούγεται η Όπρα να λέει στην Μέγκαν: «είπε κάτι πολύ σοκαριστικό τώρα», αλλά χωρίς να έχει ακουστεί τι είπε η Μέγκαν.

Ο Χάρι και η Μέγκαν παραιτήθηκαν των βασιλικών τους καθηκόντων τον περασμένο Μάρτιο, κρατώντας τους τίτλους του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ. Πριν από λίγες μέρες, η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.