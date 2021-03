Life

“ΤΑΞΙ”: Αλλάζει ώρα και συνεχίζει τις απολαυστικές βόλτες του

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι συνεχίζει την πορεία του στον ΑΝΤ1 σε νέα ώρα.

Το «ΤΑΞΙ» αλλάζει ώρα και συνεχίζει τις απολαυστικές βόλτες του στην πόλη και τον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1. Από το Σάββατο 6 Μαρτίου, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα κάθεται στο τιμόνι του «ΤΑΞΙ» στις 17:45 για να χαρίσει τις μοναδικές ατάκες του, αλλά και πολλά χρήματα.

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μέχρι σήμερα έχει πάρει «κούρσα» 200 πελάτες και έχει τραγουδήσει μαζί τους 87 ρεφρέν!

Το «ΤΑΞΙ» έλυσε το χειρόφρενό του το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και από τότε έχει διανύσει 1.000 χιλιόμετρα δίνοντας πάνω από 50.000 ευρώ.

