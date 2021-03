Life

“Παρουσιάστε!”: Συναγερμός στο στρατόπεδο (εικόνες)

Ρεσιτάλ δίνουν οι ήρωες της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, χαρίζοντας άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές.

Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες και πολιτικό προσωπικό, μαζί με την «μικρή κοινωνία» στις Αρκουδιές, δίνουν και απόψε στις 21.00 τον καλύτερο τους εαυτό για να χαρίσουν στιγμές γέλιου στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Μετά από συρροή ληστειών σε γειτονικά στρατόπεδα, ο Ταξίαρχος δίνει εντολή για ενίσχυση της ασφάλειας στο 12 ΤΥΠ. Όταν όμως οι διαφωνίες των διοικητών για τα μέτρα ασφαλείας οδηγήσουν ολόκληρο το στρατόπεδο στο χάος και τον πανικό, ο Ταξίαρχος αποφασίζει να «μετακομίσει» στο 12 ΤΥΠ για να βάλει τάξη στα πράγματα. Στο «Της Μανούλας Σου», η Φραντζέσκα και ο Φίλης αναγκάζονται να προσλάβουν καινούργιο ντελιβερά στα κρυφά απ' τον Έλτον για να καλύπτει τις ώρες που εκείνος θα έχει υπηρεσία. Αλλά ο Μπάμπης, ο πολλά υποσχόμενος και «έμπειρος» νέος ντελιβεράς, αποδεικνύεται πιο αργός κι απ' τον θάνατο. Πίσω στο στρατόπεδο, οι διοικητές παρατηρούν ότι ο Ταξίαρχος συμπεριφέρεται αλλόκοτα: αλλάζει συνέχεια γραφεία και διαρκώς ψάχνει πράγματα που έχει «χάσει». Βέβαιοι ότι έχει αρχίσει να παθαίνει άνοια, αρχίζουν να τον παρακολουθούν και θα έρθουν αντιμέτωποι με τον πραγματικό λόγο πίσω απ’ την «μετακόμισή» του στο στρατόπεδο... Κι όλοι θα προτιμούσαν απλά να είχε άνοια.

Στον ρόλο του Μπάμπη ο Ντίνος Σπυρόπουλος

