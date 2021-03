Τεχνολογία - Επιστήμη

Εγκαταστάθηκαν οι πρώτες “έξυπνες” ταμπέλες ταχύτητας

Το «ευχαριστώ» στους νομοταγείς οδηγούς και η αντίδραση σε όσους ξεχνούν… το πόδι στο γκάζι.

Εγκαταστάθηκαν τελευταία σε τρία σημεία της πόλης του Ρεθύμνου και από την πρώτη κιόλας ημέρα τράβηξαν την προσοχή των διερχόμενων οδηγών.

Ο λόγος για τις συσκευές οθόνης προληπτικής ένδειξης ταχύτητας που λειτουργούν με ραντάρ και τις οποίες συναντούν οι οδηγοί στις τρεις εισόδους της πόλης, δηλαδή, στο ύψος του κόμβου Ατσιποπούλου, στα Τρία Μοναστήρια και στον κόμβο Μυσιρίων.

Το σύστημα ειδοποίησης -που εντάσσεται στο πρόγραμμα της βιώσιμης κινητικότητας του δήμου- είναι άκρως εξελιγμένο, καθώς ενημερώνει τους οδηγούς για την τυχόν αυξημένη ταχύτητα με την οποία κινούνται.

Μάλιστα όταν κάποιος κινείται βάσει των ορίων ταχύτητας του ΚΟΚ, τότε η «έξυπνη» οθόνη «επιβραβεύει» τον οδηγό και εμφανίζει την λέξη "thanks", δηλαδή «ευχαριστώ», σε πράσινο χρώμα!

Σε περίπτωση όμως, που ο οδηγός έχει ξεχάσει το πόδι του στο γκάζι, τότε, η ένδειξη είναι κόκκινη εμφανίζοντας ένα θαυμαστικό και ένα τρίγωνο, προειδοποιώντας έτσι για την αυξημένη ταχύτητα.

Βέβαια το εν λόγω σύστημα είναι καθαρά πληροφοριακό και ουδεμία σχέση έχει με την ΕΛ.ΑΣ. και την βεβαίωση παραβάσεων για υπερβολική ταχύτητα.

Πηγή: neakriti.gr