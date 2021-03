Κόσμος

Τιμωρία του Μπιν Σαλμάν ζητεί η σύντροφος του Κασόγκι

Η σύντροφος του Σαουδάραβα δημοσιογράφου, που δολοφονήθηκε, ζητεί την τιμωρία του πρίγκιπα διαδόχου, μετά την αμερικανική έκθεση.

Η μνηστή του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, που δολοφονήθηκε στο προξενείο της χώρας του στην Κωνσταντινούπολη, ζήτησε σήμερα «την χωρίς καθυστέρηση τιμωρία» του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, μετά την δημοσίευση έκθεσης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών που τον κατηγορεί ότι έδωσε την έγκρισή του για την επιχείρηση εξόντωσής του.

«Είναι επιτακτικό ο πρίγκιπας διάδοχος, ο οποίος έδωσε εντολή για την άγρια δολοφονία ενός αθώου ανθρώπου να τιμωρηθεί χωρίς καθυστέρηση», δηλώνει η Χατίς Τζενγκίζ σε ανακοίνωσή της. «Αυτό μπορεί να είναι όχι μόνο δικαίωση για τον Τζαμάλ, αλλά αποφυγή της διάπραξης τέτοιων πράξεων στο μέλλον».

Την Παρασκευή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν στην δημοσιότητα έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην οποία συνάγεται ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας και ντε φάκτο ηγέτης της χώρας έδωσε την έγκρισή του για την επιχείρηση σύλληψης ή δολοφονίας του Τζαμάλ Κασόγκι.

Ωστόσο, η Ουάσινγκτον δεν ανακοίνωσε κυρώσεις κατά του πανίσχυρου πρίγκιπα διαδόχου.

«Χαιρετίζω την δημοσίευση της αμερικανικής έκθεσης. Η αλήθεια, που ήταν ήδη γνωστή, ειπώθηκε εκ νέου και είναι πλέον οριστική. Αλλά δεν αρκεί, διότι η αλήθεια δεν έχει νόημα παρά μόνο αν χρησιμεύει στην εκπλήρωση της απονομής δικαιοσύνης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Χατίς Τζενγκίζ.

«Αν δεν τιμωρηθεί ο πρίγκιπας διάδοχος, αυτό θα στείλει δια παντός το μήνυμα ότι ο βασικός ένοχος μπορεί να σκοτώνει ατιμώρητα». «Οι κυβερνήσεις ολόκληρου του κόσμου, αρχής γενομένης από την κυβέρνηση Μπάιντεν, οφείλουν να αναρωτηθούν αν είναι έτοιμες να σφίξουν το χέρι ενός προσώπου, η ενοχή του οποίου έχει αποδειχθεί, χωρίς να έχει τιμωρηθεί», λέει.

Ο Τζαμάλ Κασόγκι, αντιφρονών δημοσιογράφος, αφού υπήρξε προσκείμενος στην σαουδαραβική εξουσία, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών και αρθρογράφος της Washington Post, δολοφονήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 στους χώρους του σαουδαραβικού προξενείου στην Κωνσταντινούπολη από ομάδα πρακτόρων που είχαν έλθει ειδικά για την επιχείρηση από την Σαουδική Αραβία.

Το διαμελισμένο πτώμα του δεν βρέθηκε ποτέ.

Αφού αρχικά αρνήθηκε την δολοφονία, το Ριάντ ανακοίνωσε τελικά ότι διαπράχθηκε από σαουδάραβες πράκτορες που έδρασαν «οικεία βουλήσει». Επειτα από σκοτεινή δικαστική διαδικασία, πέντε Σαουδάραβες πράκτορες καταδικάσθηκαν σε θάνατο και 3 σε ποινές φυλάκισης. Εκτοτε, οι θανατικές ποινές μεταβλήθηκαν σε ποινές φυλάκισης.

Τούρκοι αξιωματούχοι, με βάση την ηχητική καταγραφή της δολοφονίας που διέρρευσε, κατηγόρησαν τον πρίγκιπα διάδοχο ως εντολέα παρά τις διαψεύσεις του Ριάντ.

Η Τουρκία δεν έχει αντιδράσει στην δημοσίευση της έκθεσης των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.