Κοινωνία

Νηπιαγωγεία – Δημοτικά: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις εγγραφές

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2021-2022. Τι δήλωσαν η υπουργός Παιδείας και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ανοίγει από σήμερα Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021 και έως το Σάββατο 20 Μαρτίου 2021 η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, κατόπιν συνεργασίας των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Παράλληλα, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, από την 1η έως τις 20 Μαρτίου 2021. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ταχυδρομείου.

Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2016 και το 2017, ενώ στην A' τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές και μαθήτριες που γεννήθηκαν το 2015.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι «φέτος, νωρίτερα από ποτέ, ξεκινούν οι εγγραφές των παιδιών μας στη διετή προσχολική υποχρεωτική εκπαίδευση και στην Α' τάξη δημοτικού σχολείου. Εν μέσω πανδημίας, οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία, για δεύτερη χρονιά, γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ θεσμοθετήσαμε τη διενέργεια της διαδικασίας μήνα Μάρτιο, αντί του Μαΐου που ίσχυε, ώστε να οργανώνεται έγκαιρα η επόμενη σχολική χρονιά, να τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί μας στις θέσεις τους νωρίς και να μπορούν, έτσι, να προγραμματίσουν εγκαίρως την οικογενειακή ζωή και τις υποχρεώσεις τους».

«Ευχαριστούμε θερμά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την πάντοτε εποικοδομητική συνεργασία. Σκοπός μας, να διευκολύνουμε τις οικογένειες και τα σχολεία μας, βελτιώνοντας τις διαδικασίες», πρόσθεσε η κ. Κεραμέως.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι «η έναρξη των εγγραφών στα νηπιαγωγεία πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά και αποκλειστικά ψηφιακά δίνει ένα σαφές μήνυμα: Ότι το κράτος λειτουργεί με κατεύθυνση τον σεβασμό και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Την περσινή χρονιά περισσότερες από 80.000 εγγραφές έγιναν ηλεκτρονικά, διευκολύνοντας τόσο τους γονείς όσο και τη διοίκηση ως προς τη διαχείριση των αιτήσεων και την κατανομή των παιδιών».

«Έχουμε μία πολυεπίπεδη συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, πάντα με γνώμονα την ενδυνάμωση των πολιτών και των μαθητών μέσα από ψηφιακά εργαλεία», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.