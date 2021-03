Υγεία - Περιβάλλον

Παπαευσταθίου: δραματική η κατάσταση στις ΜΕΘ Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σημερινή εφημερία στο «Αττικόν» ξεκίνησε χωρίς γενικές ΜΕΘ. Χθες είχε μείνει μόνο ένα κενό κρεβάτι ΜΕΘ covid σε «Σωτηρία» και «Ευαγγελισμό».

Στο επίπεδο "κόκκινο", βρίσκεται ο επιχειρησιακό σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας, οι συσκέψεις είναι συνεχείς και το σχέδιο αναδιάταξης δυνάμεων του ΕΣΥ σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξασφαλιστούν τόσο απλές κλίνες covid όσο και στις ΜΕΘ για νοσηλεία περιστατικών, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νίκος Παπαευσταθίου πρόεδρος του ΕΚΑΒ.

Περισσότερες από τις μισές νέες εισαγωγές περιστατικών covid δέχονται τα Νοσοκομεία της Αττικής. Το σύστημα υγείας "δοκιμάζεται". Στο "Σωτηρία", χθες υπήρχε ένα κενό κρεβάτι ΜΕΘ covid, το ίδιο και στον "Ευαγγελισμό" , ενώ στο "Αττικόν" η σημερινή εφημερία ξεκίνησε χωρίς γενικές ΜΕΘ και με το 1/3 των κλινών κατειλημμένες από ασθενείς με λοίμωξη Covid-19, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι κάνουν λόγο για "επικίνδυνη" εφημερία.

Το σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προβλέπει την μετατροπή κλινικών, απλών κλινών και κλινών ΜΕΘ σε κλίνες covid-19, με την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος μέχρι σήμερα όπως δήλωσε ο κ. Παπαευσταθίου έχει διαθέσει 120 κλίνες ΜΕΘ για non covid περιστατικά.

Στην Αττική οι κλίνες ΜΕΘ covid είναι 340 και καθημερινά αυξάνονται, τα περιστατικά εκτός κορονοιού που χρειάζονται εντατική μεταφέρονται είτε σε άλλα νοσοκομεία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση , ανέφερε ο κ. Παπαευσταθίου, εξετάζεται η μετατροπή του Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ αποκλειστικά σε non covid Νοσοκομείο, ώστε να αδειάσουν κλίνες στο ΕΣΥ για την νοσηλεία περιστατικών covid.