“Η Φάρμα”: Ο επιστάτης της συστήνεται στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ο Βασίλης Φιλίππου, αγρότης από τα Τρίκαλα, εμφανίζεται για πρώτη φορά και μιλά για τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.