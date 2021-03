Πολιτική

Γεννηματά για ΕΣΥ: η Κυβέρνηση να επιτάξει κρεβάτια από τον ιδιωτικό τομέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, υπογραμμίζει ότι «το ΕΣΥ με την αύξηση των κρουσμάτων, έφτασε και στην Αττική στα όριά του».

Η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, σε δήλωση της επισημαίνει ότι «το ΕΣΥ με την αύξηση των κρουσμάτων, έφτασε και στην Αττική στα όριά του».

Η κυρία Γεννηματά τονίζει ότι «οι διαθέσιμες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία εξαντλούνται. Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα έλλειψης κρεβατιών COVID».

Και καταλήγει η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, «επιτέλους, η Κυβέρνηση πρέπει να επιτάξει κρεβάτια από τον ιδιωτικό τομέα, όπως εδώ και καιρό έχω ζητήσει».