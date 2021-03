Κοινωνία

Κούγιας για Λιγνάδη: παραβιάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας του

Προαναγγέλλει μηνύσεις και αγωγές. Τι είπε για το άλλοθι του πελάτη του. Αιχμές για Καπουτζίδη και παρουσιάστρια τηλεόρασης.

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του σκηνοθέτη και ηθοποιού, Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος έχει προφυλακιστεί, προαναγγέλλει σε ανακοίνωση του, ότι τις επόμενες ημέρες θα προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την προάσπιση της αθωότητας του πελάτη του.

Αναλυτικά η δήλωση του Αλέξη Κούγια:

Μετά την προσωρινή κράτηση του εντολέως μου, κου Δημήτρη Λιγνάδη, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα προβώ στις κάτωθι σύννομες ενέργειες προς προάσπιση της αθωότητος του, αλλά και προς προάσπιση της προσωπικής και νομικής μου αξιοπρέπειας :

1.- Θα καταθέσω, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, αναφορά στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά του Εισαγγελέα που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση και δεν κάλεσε, όπως είχε νομική υποχρέωση, σε προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις τον εντολέα μου, πριν του ασκήσει ποινική δίωξη, (αλήθεια γιατί ο ίδιος Εισαγγελέας σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που διερευνά και διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, όπως η υπόθεσις του φερόμενου βιασμού του μάγειρα κου Άνθη από τον ηθοποιό Στραβοπόδη, καλεί για εξηγήσεις τους υπόπτους και αυτό δεν το έκανε μόνο στην περίπτωση Λιγνάδη;), κατά της ιδιαίτερα προκατειλημμένης κας Ανακρίτριας, (μέχρι και ερωτήσεις στον κ. Λιγνάδη γιατί φορά κάλτσες με πολύχρωμα σχεδιάκια έκανε), η οποία εξέδωσε το απαράδεκτο νομικά και ουσιαστικά ένταλμα συλλήψεως, χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, κατά του Προέδρου (αυτή ήταν η πλέον δυσάρεστη έκπληξη για εμέ στην υπόθεση, διότι ο συγκεκριμένος Πρόεδρος είναι ένας από τους επαρκέστερους στο χώρο της Δικαιοσύνης) και κατά των μελών του Συμβούλιου Πλημμελειοδικών, γιατί, κατά τη προσωπική μου κρίση, για να μην εκθέσουν τον Εισαγγελέα που άσκησε την παράνομη ποινική δίωξη και την κα Ανακρίτρια που εξέδωσε το παράνομο ένταλμα σύλληψης και να μη μείνει, εάν έκαναν παραδεκτή την ένσταση ακυρότητος, αυτομάτως ελεύθερος ο Δημήτρης Λιγνάδης, έφτασαν στο σημείο να επικαλεσθούν στο σκεπτικό του βουλεύματος υπερασπιστικά στοιχεία που δεν είχαν στην κατοχή τους, αλλά και ήταν αδύνατο να έχουν, αφού αυτά τα υπερασπιστικά στοιχεία (αεροπορικά εισιτήρια, αποδείξεις διαμονών σε ξενοδοχεία της Αιγύπτου, προγράμματα παραστάσεων στην Επίδαυρο, στην Πάτρα, στις Αρχαίες Κλεωνές Κορίνθου για όλο τον Αύγουστο του 2010, που αποδείκνυαν ότι όλο τον Αύγουστο του 2010 ο Λιγνάδης δεν ήταν στην Αθήνα και οπωσδήποτε δεν βίασε στην Αθήνα τον πρώτο καταγγέλλοντα, φωτογραφίες με ημερομηνίες από την Ιθάκη και 5 μαρτυρικές καταθέσεις μεταξύ των οποίων, της πρώην Υφυπουργού Παιδείας κας Κούρκουλα, του πρώην συζύγου της κου Διονύση Παναγιωτάκη, μιας Προέδρου Εφετών των ελληνικών Δικαστηρίων, ενός Δικηγόρου και του καθηγητού φιλολογίας, αδελφού του, που αποδεικνύουν ότι ο κ. Λιγνάδης οπωσδήποτε δεν βίασε τον δεύτερο καταγγέλλοντα στην Επίδαυρο στις 8 Αυγούστου 2015) τα παραδώσαμε με τον κ. Λιγνάδη στην κα Ανακρίτρια μετά το τέλος της συζητήσεως του συμβουλίου πλημμελειοδικών και μετά από 5 ώρες ανακρίσεως, όταν εξετάστηκαν οι μάρτυρες, των οποίων η εξέτασις, από την Ανακρίτρια και όχι από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, διήρκεσε 2 ώρες και ολοκληρώθηκε στις 9 το βράδυ, δηλαδή 6,5 ώρες μετά την έκδοση του βουλεύματος.

2.- Θα καταθέσω στο ΕΣΡ και υπόψιν του Πρόεδρου του, εντιμότατου πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου, κου Κουτρουμάνου και ενώπιον των επίλεκτων διακομματικά μελών του όλα τα στοιχεία από τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, αναρτήσεις σε sites που επί εβδομάδες καταρράκωσαν το τεκμήριο αθωότητος του εντολέως μου, αποκαλύπτοντας τα στοιχεία ταυτότητος του και τη φωτογραφία του, τον προκαταδίκασαν, τον εξευτέλισαν, τον εξύβρισαν και τον συκοφάντησαν, ώστε να τους επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.

3.- Μηνύσεις και αγωγές για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή της προσωπικότητας του, θα υποβάλω και θα καταθέσω εις βάρος των φερόμενων ως βιασθέντων από τον κ Δημήτρη Λιγνάδη.

4.- Οι συνεργάτες του γραφείου μου και εγώ κατ’ εντολή του κου Λιγνάδη συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία από δηλώσεις διαφόρων δικηγόρων, δημοσιογράφων, ηθοποιών, μόδιστρων μαγείρων και παρουσιαστών εκπομπών που τον εξευτέλισαν , έθιξαν τη τιμή και την υπόληψή του, τον εξύβρισαν και τον συκοφάντησαν, ώστε να τους μηνύσουμε και να τους ενάγουμε.

5.- Μηνύσεις και αγωγές θα καταθέσω και προσωπικώς σε όλους έθιξαν την τιμή μου, αλλά και την επαγγελματική μου επάρκεια και αξιοπρέπεια, φτάνοντας στο ανήθικο σημείο να επιτίθενται και να σχολιάζουν μια εξαιρετική ανάρτηση στο Facebook του πρωτοετούς φοιτητού της νομικής Αθηνών, υιού μου Χρήστου, μονό και μόνο γιατί δεν έκανα τίποτα άλλο από το να ασκήσω με τον πλέον επαρκή και έντιμο τρόπο τα υπερασπιστικά καθήκοντα και υποχρεώσεις μου, όπως επιβάλλει το λειτούργημα του Δικηγόρου, ως συλλειτουργού της Δικαιοσύνης, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του εντολέως μου.

Ιδιαίτερα για τον Καπουτζίδη, αυτό το νέο πρότυπο της κοινωνίας, που στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου «Στην Υγειά μας» επί 3 ώρες, ανέλυε –παρουσίαζε τον έρωτά του με το σύντροφό του, ο οποίος του αφιέρωνε και του τραγουδούσε τραγούδια, ενώπιον των φυσιολογικών οικογενειών μας και των φυσιολογικών παιδιών μας και ενώπιον εκατομμυρίων τηλεθεατών και ο οποίος τόλμησε, για να προσβάλει τη τιμή και την υπόληψή μου και να θίξει τον φυσιολογικό τρόπο δημιουργίας οικογενείας, και ανήρτησε μια φωτογραφία μου μετά από επίθεση από μπράβο, για την οποία εκκρεμεί ποινική δικογραφία, του επιφυλάσσω ιδιαίτερη μεταχείριση στα δικαστήρια.

Την ίδια ιδιαίτερη μεταχείριση επιφυλάσσω και στην «επαγγελματία κυρία» της Μυκόνου, παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής στο Open TV, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει την προσωπική και επαγγελματική της ζωή δεν της επιτρέπει να κάνει κρίσεις και να παρουσιάζει ένα νομικό θέμα με τέτοιο παράνομο και προκατειλημμένο τρόπο, όταν η παιδεία και η εν γένει προσωπικότητά της δεν είναι επαρκείς για να προσεγγίζει τέτοιου είδους θέματα.

Επιτέλους, αυτή η δικτατορία των ιδιαιτεροτήτων, όπου όποιος τολμά, ακόμη και Δικηγόρος που υπερασπίζεται Έλληνα πολίτη, να αναφέρει τη λέξη ομοφυλόφιλος, αυτομάτως χαρακτηρίζεται ατιμώρητα και ασχολίαστα ως ομοφοβικός και ρατσιστής, θα πρέπει να τελειώνει γιατί στο τέλος – τέλος, λόγω του ότι είμαστε και η συντριπτική πλειοψηφία, εν αντίθεσει με τις ιδιαιτερότητες, εκτός από το να σεβόμαστε την ιδιαιτερότητά τους, έχουμε το απόλυτο δικαίωμα και υποχρέωση να προασπίζουμε, να διαφημίζουμε και να προωθούμε το φυσιολογικό τρόπο ζωής και το φυσιολογικό τρόπο δημιουργίας οικογένειας και παιδιών, γιατί αλλιώς η κοινωνία μας, κατά τη κρίση μας, θα καταστραφεί και το μέλλον των παιδιών μας θα είναι ένα ανισόρροπο και διαταραγμένο μέλλον που θα οδηγήσει τους ανθρώπους σε επιλογές ψυχικής και προσωπικής ανισορροπίας και ανεξήγητα αδιέξοδα.

Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι άντρας, είτε είναι γυναίκα, έχει το δικαίωμα να διαθέτει το σώμα του όπως θέλει, έχει το δικαίωμα ελεύθερα να κάνει τις δικές τους ερωτικές και σεξουαλικές επιλογές, έχει το δικαίωμα εάν θέλει να τις διαφημίζει με τον οποιοδήποτε τρόπο, αλλά και όλοι εμείς έχουμε την υποχρέωση να σεβόμαστε την κάθε επιλογή των συνανθρώπων μας, αλλά έως εκεί και καθόλου παραπέρα.

Θα σας ενημερώσω με δελτίο τύπου πότε θα πραγματοποιήσω τις 2 πρώτες νομικές και νόμιμες ενέργειες μου για την προάσπιση των συμφερόντων του προκαταδικασθέντος απ’ όλους παρανόμως ως βιαστού, αλλά μέχρι πριν λίγες μέρες αποθεονώμενου από τους ίδιους ανθρώπους ως κορυφαίου ηθοποιού, σκηνοθέτη και πλέον επιτυχημένου Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη.