Πολιτική

Πελώνη για Κουφοντίνα: Η Δημοκρατία δεν εκδικείται, ούτε εκβιάζεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμές κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβερνητική εκπρόσωπο. Τι είπε για την πορεία της πανδημίας και τα μέτρα στήριξης.

«Πέρασε ένας χρόνος από τότε που διαγνώστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας. Υποστήκαμε στο διάστημα αυτό όπως ολόκληρος ο κόσμος, μεγάλη ταλαιπωρία», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Περιορίσαμε την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητά μας. Προσαρμόσαμε την καθημερινότητά μας και αναγκαστήκαμε πολλές φορές να είμαστε μακριά από τα αγαπημένα μας πρόσωπα αλλά και τις δουλειές μας. Θρηνούμε την απώλεια συμπολιτών μας. Τα καταφέραμε όμως όπως καταγράφεται στους ευρωπαϊκούς χάρτες και αναγνωρίζεται διεθνώς καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες», επεσήμανε.

Όπως συμπλήρωσε η κ. Πελώνη «από την πρώτη στιγμή προτάξαμε την προάσπιση της δημόσιας υγείας γιατί νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο δίπλα μας και γιατί χωρίς υγεία δεν υπάρχει ούτε παραγωγή ούτε κατανάλωση ούτε υπηρεσίες».

Η κυβέρνηση πήρε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ανέργων που φτάνουν τα 30 δισ.

Και η κυβερνητική εκπρόσωπος, συνεχίζοντας την ενημέρωση, υπογράμμισε πως: «θέσαμε ξεκάθαρους υγειονομικούς άξονες για την αντιμετώπιση του «αόρατου εχθρού» και ενισχύσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Δημιουργήσαμε την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Αναβαθμίσαμε το ρόλο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Υπερδιπλασιάσαμε τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας από 565 σε 1.360.

Ενισχύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό του Συστήματος προσλαμβάνοντας κοντά στους 10.000 επικουρικούς υγειονομικούς, από τους οποίους οι 4.000 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό, θα μονιμοποιηθούν».

Πρόσθεσε επίσης ότι «στο ίδιο αυτό διάστημα, η κυβέρνηση πήρε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, των εργαζόμενων και των ανέργων που ήδη φτάνουν συνολικά τα 30 δισ. ευρώ (24 δισ. το 2020 και 5,9 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2021). Αφορούν ανάμεσα στα άλλα:

Την επιστρεπτέα προκαταβολή και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Εγγυοδοσίας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.

Τις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Την κάλυψη του ενοικίου (ενός μέρους αρχικά και του συνόλου τώρα) των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Την κάλυψη μέρους του ενοικίου πρώτης κατοικίας των εργαζόμενων που οι συμβάσεις τους μπήκαν σε αναστολή, καθώς και της φοιτητικής κατοικίας των παιδιών τους.

Την παράταση κατά δύο μήνες των επιδομάτων ανεργίας».

Ακόμη, όπως είπε: «Στο ίδιο αυτό το διάστημα, η κυβερνητική πολιτική πέτυχε άλματα στην ψηφιακή ανάπτυξη, την τηλε-εργασία και την τηλε-εκπαίδευση. Κατάφερε -όπως τονίζει ο πρωθυπουργός- να μετατρέψει την κρίση σε επιταχυντή προόδου: Στην ψηφιοποίηση του κράτους υπέρ του πολίτη. Στον προσανατολισμό της παραγωγικής δραστηριότητας στα ζητούμενα της συγκυρίας. Στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας. Στη γόνιμη συστράτευση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Ενισχύσαμε ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη στην οικονομία μας γεγονός που απεικονίζεται τόσο στα χαμηλά επιτόκια με τα οποία δανείζεται το Δημόσιο, όσο και στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Αναφερόμενη στη συνέχεια στην επιδημιολογική κατάσταση και την πορεία των εμβολιασμών η Αριστοτελία Πελώνη επεσήμανε: «Ένα χρόνο από τότε, ο ιός παραμένει ανάμεσά μας και καταγράφει νέα έξαρση εξαιτίας του καιρού και των μεταλλάξεων που έφτασαν στη χώρα μας. Την περασμένη εβδομάδα, η διασπορά εμφάνισε αυξητική τάση στις 56 από τις 76 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Τα νέα κρούσματα κυμάνθηκαν στα 1.500 ανά ημέρα και το Σύστημα Υγείας δέχεται έντονη, πίεση ιδίως στην Αττική, όπου ανοίγουν νέες κλίνες Μ.Ε.Θ. ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες.

Έτσι ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων παραμένουν έως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο) σχεδόν όλες οι περιοχές που βρίσκονταν έως τώρα, ενώ προστίθενται και νέες. Έως την ίδια μέρα παραμένουν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) και σχεδόν όλες οι περιοχές που βρίσκονταν στο επίπεδο αυτό».

Όπως τόνισε στο σημείο αυτό η κυβερνητική εκπρόσωπος «Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η επιδημιολογική κατάσταση σήμερα απαιτεί αυξημένη προσοχή προκειμένου να διανύσουμε το τελευταίο μίλι του μαραθωνίου με ασφάλεια και να βγούμε από την περιπέτεια μια ώρα αρχύτερα.

Προχωρούμε για το σκοπό αυτό με αυξανόμενους ρυθμούς -ανάλογα με τις ροές που φτάνουν στη χώρα μας- στους εμβολιασμούς και αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα χτίσουμε το πρώτο τείχος ανοσίας καλύπτοντας μεγάλο ποσοστό των υπερήλικων συμπολιτών μας. Συνολικά από τις 27 Δεκεμβρίου έγιναν κοντά στις 890.000 εμβολιασμοί.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η χώρα μας έχει πετύχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό χαμένων δόσεων μόλις 0,36%, και κατατάσσεται ανάμεσα στις πρώτες χώρες παγκοσμίως. Καθώς, ωστόσο, αυξάνονται οι εμβολιασμοί και η ζωή των εμβολίων είναι περιορισμένη, σχεδιάζεται διεύρυνση του μηχανισμού αναπλήρωσης με την ένταξη νέων ομάδων του πληθυσμού».

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η κ. Πελώνη στην πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την καθιέρωση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού που όπως είπε «βρίσκει ήδη σχεδόν καθολική αποδοχή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δήλωσε η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία μιας «πύλης για διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνών» και εκτίμησε ότι σε τρεις μήνες η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί, Στην ίδια κατεύθυνση η καγκελάριος 'Ανγκελα Μέρκελ ανακοίνωσε ότι «όλοι συμφώνησαν ότι χρειαζόμαστε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού», προσθέτοντας ότι θα είναι διαθέσιμο μέχρι το καλοκαίρι».

Η Ελλάδα είναι μια αστική Δημοκρατία, δεν θα γίνει μια εκβιαζόμενη Δημοκρατία, ούτε μια τρομοκρατημένη Πολιτεία

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Είπε: «Είναι προφανές ότι ο καταδικασμένος για 11 δολοφονίες Δημήτρης Κουφοντίνας ζητά προνομιακή μεταχείριση εκτός του πλαισίου του νόμου. Εκβιάζει με την απεργία πείνας που ο ίδιος επέλεξε. Και μάλιστα ενώ ουδέποτε προσέφυγε στη Δικαιοσύνη για το αίτημά του, παρότι η έννομη τάξη του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ο ίδιος επέλεξε να θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Η Δημοκρατία δεν εκδικείται, ούτε εκβιάζεται. Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τον νόμο χωρίς διακρίσεις. Και αυτό θα πράξει».

Όπως τόνισε η κ. Πελώνη, «ο εκβιασμός του πολυϊσοβίτη, με τον οποίο συντάσσεται η αξιωματική αντιπολίτευση, δεν αφορά την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας που έχει άλλα προβλήματα, άλλες αγωνίες και άλλες προτεραιότητες. Αφορά μια μικρή μειοψηφία, με την οποία συντάσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρόεδρός του, αυτόκλητος συνήγορος, έσπευσε να συνταχθεί με το αίτημα του πολυϊσοβίτη, ζητώντας από την κυβέρνηση να παραβιάσει την έννομη τάξη και να αλλάξει τη στάση της. Και αυτό απέναντι σε έναν κρατούμενο που δεν έχει επιδείξει στοιχειώδη μεταμέλεια για τα εγκλήματά του».

Και κλείνοντας η κ. Πελώνη τόνισε: «Οι εκφοβισμοί, η τρομοκράτηση, ο εξαναγκασμός της οργανωμένης Πολιτείας να απεμπολήσει το κυριαρχικό της δικαίωμα για τον τρόπο κράτησης των καταδίκων, δεν θα περάσουν. Η Ελλάδα είναι μια αστική Δημοκρατία. Δεν θα γίνει μια εκβιαζόμενη Δημοκρατία. Ούτε μια τρομοκρατημένη Πολιτεία».