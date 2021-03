Οικονομία

Παράταση για τις χειμερινές εκπτώσεις

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για παράταση της εκπτωτικής περιόδου.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Υπουργική Απόφαση για την παράταση της εκπτωτικής περιόδου έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Όπως αναφέρεται έχοντας υπόψη «... την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19...:

Άρθρο 1

Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021».